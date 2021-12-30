"Голосів буде більш, ніж достатньо": Данілов заявив, що документів щодо санкцій проти Порошенка РНБО не отримувала

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Ми працюємо тільки з документами. Які документи будуть направлені - ми їх розглянемо, винесемо на засідання. Все вирішуватимуть члени Радбезу. Для того, щоб рішення було прийнято потрібно 2/3 голосів. Якщо такі документи з'являться, я думаю, що голосів буде більш ніж достатньо з цього питання", - cказав він.

Нагадаємо, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні.

У Офісі генпрокурора у коментарі повідомили, що погодили арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн. У Печерському суді Києва заявили, що дозволили затримати п'ятого президента з метою доставки до суду. Згодом в суді додали, що не отримали клопотання щодо запобіжного заходу.