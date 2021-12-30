"Голосів буде більш, ніж достатньо": Данілов заявив, що документів щодо санкцій проти Порошенка РНБО не отримувала
До Ради нацбезпеки та оборони не надходило документів щодо запровадження санкцій проти Петра Порошенка
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Ми працюємо тільки з документами. Які документи будуть направлені - ми їх розглянемо, винесемо на засідання. Все вирішуватимуть члени Радбезу. Для того, щоб рішення було прийнято потрібно 2/3 голосів. Якщо такі документи з'являться, я думаю, що голосів буде більш ніж достатньо з цього питання", - cказав він.
- Нагадаємо, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.
- СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
- Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні.
- У Офісі генпрокурора у коментарі повідомили, що погодили арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн. У Печерському суді Києва заявили, що дозволили затримати п'ятого президента з метою доставки до суду. Згодом в суді додали, що не отримали клопотання щодо запобіжного заходу.
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