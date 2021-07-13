Голосування у Раді щодо відставки Авакова пройде 15 липня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенію Кравчук.



"Голосувати відставку Авакова і призначення Монастирського будуть в четвер", - повідомила Кравчук.



Вона зазначила, що фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Монастирського на пост глави МВС. "Фракція буде підтримувати його кандидатуру", - уточнила нардеп.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.