Голосування у Раді щодо відставки Авакова пройде 15 липня
Голосування у Верховній Раді щодо відставки Арсена Авакова, який написав заяву про звільнення, відбудеться 15 липня
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенію Кравчук.
"Голосувати відставку Авакова і призначення Монастирського будуть в четвер", - повідомила Кравчук.
Вона зазначила, що фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Монастирського на пост глави МВС. "Фракція буде підтримувати його кандидатуру", - уточнила нардеп.
- Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.
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