Голосував за анексію Криму: ДБР оголосило підозру ексдепутату держдуми РФ Гаджиєву
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому депутатові російської держдуми Магомеду Гаджиєву: у 2014 році він проголосував за анексію українського Криму
Про це інформує ДБР.
Вказано, що у 2014 році він віддав свій голос за закон РФ "Про ратифікацію договору між РФ і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб’єктів". Цим законом окупований Крим незаконно увійшов до складу Росії.
Отже, "він вчинив умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення встановленого конституцією України порядку", - наголосили у ДБР.
У відомстві зазначили, що Гаджиєва підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України). Йому загрожує ув'язнення на строк до 5 років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Станом на 26 липня 2023 року СБУ зібрала докази вини 91 депутата держдуми РФ, що сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України. Суд заочно засудив 18 російських посадовців.
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