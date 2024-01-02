Голосував за анексію Криму: ДБР оголосило підозру ексдепутату держдуми РФ Гаджиєву

Про це інформує ДБР.

Вказано, що у 2014 році він віддав свій голос за закон РФ "Про ратифікацію договору між РФ і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб’єктів". Цим законом окупований Крим незаконно увійшов до складу Росії.

Отже, "він вчинив умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення встановленого конституцією України порядку", - наголосили у ДБР.

У відомстві зазначили, що Гаджиєва підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України). Йому загрожує ув'язнення на строк до 5 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.