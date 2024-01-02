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Голосував за анексію Криму: ДБР оголосило підозру ексдепутату держдуми РФ Гаджиєву

2 січня, 2024 вiвторок
15:49
Кримінал Магомед Гаджиєв

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому депутатові російської держдуми Магомеду Гаджиєву: у 2014 році він проголосував за анексію українського Криму

Про це інформує ДБР.

Вказано, що у 2014 році він віддав свій голос за закон РФ "Про ратифікацію договору між РФ і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб’єктів". Цим законом окупований Крим незаконно увійшов до складу Росії. 

Отже, "він вчинив умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення встановленого конституцією України порядку", - наголосили у ДБР.

 У відомстві зазначили, що Гаджиєва підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України). Йому загрожує ув'язнення на строк до 5 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Станом на 26 липня 2023 року СБУ зібрала докази вини 91 депутата держдуми РФ, що сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України. Суд заочно засудив 18 російських посадовців. 
Росія
Крим
Анексія Криму
окуповані території
ДБР
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