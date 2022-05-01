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Голова Держдуми Володін пропонує конфіскувати активи західного бізнесу в РФ

1 травня, 2022 неділя
12:07
Економіка Держдума Росії

Російська Федерація у відповідь на заморозку активів на Заході з метою передачі їх Україні може конфіскувати активи західного бізнесу

Про це повідомив у Telegram спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

"Палата представників США ухвалила закон, що дозволяє передачу Україні заморожених активів російських компаній та громадян. Створено небезпечний прецедент, який бумерангом повинен ударити по самих Штатах. На економіку нашої країни це рішення не вплине. Вилучені яхти, вілли та інша власність заможних громадян і так не працювали на її розвиток. Заморожено також російські золотовалютні резерви на суму близько 300 млрд доларів. Повернуть, нікуди не дінуться. Це кошти держави", – йдеться в повідомленні. 

За його словами, російський бізнес сьогодні викуповує зарубіжні компанії, що працюють в Росії, і діє "цивілізовано" на відміну від Польщі, США і країн Балтії.

"У зв'язку з цим правильно відносно бізнесу, що знаходиться на території Російської Федерації, власники якого з недружніх країн, де приймаються подібні рішення, відповідати дзеркальними заходами: конфісковувати ці активи", - зазначив Володін.

Виручені від продажу кошти планують спрямувати на розвиток РФ. 

  • Зауважимо, що палата представників США 27 квітня ухвалила проєкт закону, який дозволяє арештовувати активи російських олігархів та пов’язаних осіб з російським урядом з метою підтримки України.

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Росія
Держдума
санкції проти Росії
війна з Росією
активи
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