Голова Держприкордонслужби Дейнеко відвідав позиції прикордонників у Бахмуті та на Авдіївському напрямку
Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко відвідав позиції захисників Бахмута та Авдіївського напрямку на Донеччині
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
"Саме тут зараз точаться найзапекліші бої. На передовій Сергій Дейнеко з бійцями та керівниками прикордонних підрозділів обговорили деталі оборони позицій і дії зі знищення ворога. Керівник ДПСУ також поцікавився забезпеченням, озброєнням та технічними засобами бійців на цих напрямках", - йдеться у дописі.
Голова Держприкордонслужби зокрема вручив бійцям державні нагороди та відомчі відзнаки.
"Повертайтесь живими та неушкодженими. Це важливо для всіх ваших рідних, близьких, для ваших командирів і для мене особисто", – зазначив Дейнеко.
- 20 лютого повідомлялося, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, ударного угруповання РФ не зафіксовано. Водночас ДПСУ продовжує підготовку до можливої активності ворога.
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