Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Саме тут зараз точаться найзапекліші бої. На передовій Сергій Дейнеко з бійцями та керівниками прикордонних підрозділів обговорили деталі оборони позицій і дії зі знищення ворога. Керівник ДПСУ також поцікавився забезпеченням, озброєнням та технічними засобами бійців на цих напрямках", - йдеться у дописі.

Голова Держприкордонслужби зокрема вручив бійцям державні нагороди та відомчі відзнаки.

"Повертайтесь живими та неушкодженими. Це важливо для всіх ваших рідних, близьких, для ваших командирів і для мене особисто", – зазначив Дейнеко.