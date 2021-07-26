Голова Держспоживслужби Києва назвав умову незапровадження локдауну восени
У Києві можуть не запровадити локдаун восени, якщо вдасться вакцинувати мільйон жителів міста
Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан у ефірі одного із каналів, передає РБК-Україна.
За його словами, локдаун можуть запровадити на тлі штаму "Дельта".
Він заявив, що третя хвиля в Києві буде наприкінці серпня - початку вересня.
"Якщо провести вакцинацію 1 млн осіб у Києві, з урахуванням тих, хто перехворів, то локдаун можна буде не вводити", - зазначив Рубан.
Він уточнив, що якщо 100% педагогів, медиків та інші соціальні групи вакцинуються до 1 вересня, то ніякі обмеження не знадобляться.
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