Про це написав спікер МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці.

"Тбілісі та Москва обмінюються реверансами на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території. Ми також вважаємо, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, суперечить грузинському курсу на набуття членства в Європейському Союзі", - наголосив він.

Відповідну заяву спікер МЗС зробив після того, як глава грузинської владної партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе підтримав поновлення авіасполучення з Росією.

За словами Ніколенка, Кобахідзе за допомогою такої підтримки поновлення авіасполучення відповів на похвалу з боку глави МЗС РФ Сергія Лаврова на адресу уряду Грузії, який не приєднався до санкцій Заходу проти Росії через агресію проти України.

Він підкреслив, що Україна завжди "стояла пліч-о-пліч з Грузією", особливо у найважчі дні її історії. Але зараз деякі грузинські політики не виявляють солідарності з нашою країною під час спроб Москви знищити українців, що є політичною підлістю.

"Підтримка нашої держави з боку офіційної влади Грузії у протистоянні агресії Росії та деокупації української території відповідає інтересам не лише України, а й Грузії", - додав Ніколенко.

1 січня міністерка культури та колишня віцепрем'єрка Грузії Теа Цулукіані заявила, що країна не надасть зброю Україні, оскільки уряд "не може дозволити втягнути державу в черговий конфлікт".

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