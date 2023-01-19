Голова грузинської партії влади підтримав поновлення авіасполучення з РФ, Україна відреагувала
Голова грузинської партії влади "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе виступив за відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою
Про це написав спікер МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці.
"Тбілісі та Москва обмінюються реверансами на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території. Ми також вважаємо, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, суперечить грузинському курсу на набуття членства в Європейському Союзі", - наголосив він.
Відповідну заяву спікер МЗС зробив після того, як глава грузинської владної партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе підтримав поновлення авіасполучення з Росією.
За словами Ніколенка, Кобахідзе за допомогою такої підтримки поновлення авіасполучення відповів на похвалу з боку глави МЗС РФ Сергія Лаврова на адресу уряду Грузії, який не приєднався до санкцій Заходу проти Росії через агресію проти України.
Він підкреслив, що Україна завжди "стояла пліч-о-пліч з Грузією", особливо у найважчі дні її історії. Але зараз деякі грузинські політики не виявляють солідарності з нашою країною під час спроб Москви знищити українців, що є політичною підлістю.
"Підтримка нашої держави з боку офіційної влади Грузії у протистоянні агресії Росії та деокупації української території відповідає інтересам не лише України, а й Грузії", - додав Ніколенко.
- 1 січня міністерка культури та колишня віцепрем'єрка Грузії Теа Цулукіані заявила, що країна не надасть зброю Україні, оскільки уряд "не може дозволити втягнути державу в черговий конфлікт".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.13Продаж 43.12
- Актуальне
- Важливе