Про це повідомляє Перший канал Суспільного мовлення Грузії.

Вона заявила, що "тривають спроби втягнути Грузію у військовий конфлікт" і що це "дуже прикро".

"Відповідь одна – уряд Грузії не дозволить втягнути нашу державу у військове протистояння. Тому, звісно, ​​допомоги військового типу жодній зі сторін конфлікту ми не надамо, тим паче, наскільки мені відомо, мова йде про передачу такого озброєння, яке ми придбали власноруч, але це просто деталь. Головне - це позиція уряду, що ми не хочемо бути у війні", - сказала Цулукіані.

Міністерка наголосила, що Грузія зазнала багатьох війн і уряд "пам'ятає, скільки це клопоту". Вона також заявила, що від цього рішення залежить майбутнє країни.

"Ми пройшли занадто багато війн. Можливо, хтось зі слухачів цього не пам’ятає, але ми при владі протягом поколінь війни. Ми добре пам'ятаємо, скільки це клопоту. Тому ми просто не можемо цього допустити, це відповідальність за майбутнє нашої країни", - сказала віцепрем'єрка.

Наостанок вона висловила сподівання, що "війна в Україні скоро закінчиться і вона закінчиться перемогою Української держави й народу",

Раніше Грузія відмовилась передати Україні комплекси "Бук" і системи "Javelin". Міноборони Грузії обґрунтувало відмову повернути нам зенітні комплекси, надані у 2008 році, тим, що це "було куплене за держкошти, а не подароване".

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