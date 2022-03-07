Голова Миколаївської ОВА Кім про бої біля аеропорту: окупанти затиснуті та відступають
У понеділок, 7 березня, українські військові відбили в російських окупантів аеропорт у Миколаєві. Згодом в районі аеропорту трапився танковий бій, після якого окупанти почали відступати.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Еспресо.TV.
Він розповів, що за аеропорт відбувся танковий бій. З трьох танків у противника залишився один. Розбиті окупанти відступають і розбігаються.
"По аеропорту. Навіть танковий бій зав'язався. Загалом, вони відступають, розбігаються. Там один ще залишився танк у них з трьох, наскільки я зрозумів. Вони в районі Баловного, туди до лісу. Вони розуміють, що затиснуті і пішли ховатися по домівках. Близько 20 осіб", - сказав Кім.
- Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Основні зусилля спрямовують на оточення Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва.
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