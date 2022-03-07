Окупанти зосереджують сили для оточення Києва та ще п'яти міст України, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Еспресо.TV.

Крім того, ворог не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

На Поліському напрямку окупанти кинули основні зусилля на оточення Києва. На головних напрямках зазначають про зосередження в районі Гостомеля до 2 БТГр; в районі Бучі — до 3 БТГр, посилених танковими підрозділами; в районі Бородянки — до 2 БТГр; в районі Ситняків — до 2 БТГр.

На окупованих територіях противник намагається одразу встановити адміністративно-поліцейський режим за допомогою терору проти місцевого населення.

Також російські війська готуються до наступу на Вишгород, Гостомель, Ірпінь, Стоянку.

На Сіверському напрямку основні зусилля на напрямку Броварів (до 2 БТГр), в районах Семенівки, Мени, Бобровиці (до 3 БТГр) та Борисполя (до 4 БТГр).

Окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу в Броварському і Бориспільському районах. Намагаються отримати контроль над Черніговом та зосереджують сили біля його південних околиць. Намагаються здійснити підготовку до наступу на Суми.

На Слобожанському напрямку продовжують наступ у напрямку на Дніпро. Основні зусилля — на напрямках Канева, Дніпра та Сєверодонецька.

На Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр продовжує наступ у напрямках міст Дніпро та Запоріжжя, щоб вийти на межі Донецької області. Попри великі втрати, просувається у напрямку Волновахи.

Окупанти здійснювали спроби прорвати оборону в районі Старомлинівки, а також захопити Зачатівку, проте зазнали значних втрат та відійшли в район Любимівки.

На Таврійському напрямку загарбник силами до 17 БТГр утримує рубежі в Херсонській області. Основні зусилля кинуті на такі напрямки: Миколаїв (до 2 БТГр), Вознесенськ (до 2 БТГр), Білгород-Дністровський, Запоріжжя (до 4 БТГр) та Маріуполь (до 3 БТГр).

На Бессарабському напрямку противник активних дій не здійснює, але військові оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної ПМР перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.



"Незважаючи на велику кількість військ окупанти мають низький морально-психологічний стан. Зазнаючи втрат, підрозділи противника втрачають наступальний потенціал та масово здаються у полон Захисникам України і цивільному населенню", - наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на російських окупантів "чекакає сюрприз" у питанні озброєння українських військових.