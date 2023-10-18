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Головна Культура Голова мінкульту Німеччини висловилася проти бойкоту російської культури

Голова мінкульту Німеччини висловилася проти бойкоту російської культури

18 жовтня, 2023 середа
16:30
Культура Клаудія Рот

Державна міністерка з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот виступила проти того, щоб бойкотувати російську культуру на тлі повномасштабного наступу Росії на Україну

Про це пише Tagesschau.

Зазначається, що німецька міністерка не вірить у "культурний бойкот усього, що є російським".

"Російська мова не є власністю Путіна", - наголосила вона.

За словами Рот, існує "інша Росія" в особі правозахисників, авторів, дисидентів, молодого покоління, а також представників ЛГБТ- та екологічного рухів, які зазнають масових переслідувань.

"Культурний бойкот вдарить саме по цих критичних голосах проти Путіна. Важливо зробити так, щоб ці голоси були почуті, та обережно підтримувати їх у Росії, щоб не наражати на небезпеку ще більше", - вважає Рот.

  • У вересні Папа Римський Франциск наголосив, що російська культура має красу, велику глибину, і не слід її стирати через політичні проблеми.
  • Також згодом експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зробив неоднозначну заяву, зазначивши, що лише дурень не буде захоплюватися російською цивілізацією. Він зізнався, що захоплюється російською культурою попри військову агресію.
Світ
Росія
Німеччина
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