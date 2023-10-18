Голова мінкульту Німеччини висловилася проти бойкоту російської культури

Про це пише Tagesschau.

Зазначається, що німецька міністерка не вірить у "культурний бойкот усього, що є російським".

"Російська мова не є власністю Путіна", - наголосила вона.

За словами Рот, існує "інша Росія" в особі правозахисників, авторів, дисидентів, молодого покоління, а також представників ЛГБТ- та екологічного рухів, які зазнають масових переслідувань.

"Культурний бойкот вдарить саме по цих критичних голосах проти Путіна. Важливо зробити так, щоб ці голоси були почуті, та обережно підтримувати їх у Росії, щоб не наражати на небезпеку ще більше", - вважає Рот.