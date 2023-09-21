Голова МЗС Франції про виступ Лаврова на Радбезі ООН: "Наговорив брехні й пішов"

Про це пише France Info.

Колонна наголосила, що Росія має прислухатися до закликів до миру з боку "майже всіх держав" і негайно припинити війну проти України.

"Ідеї миру прогресують. Під час зустрічі багато країн висловили своє занепокоєння тим, що війна захлинулась. Ці голоси підіймаються. Їх необхідно заохочувати", — сказала Колонна.

Дипломатка зазначила, що не змогла поговорити з Лавровим особисто.



"Посидів недовго, прийшов, сказав свою промову, як завжди, повну неправди та брехні, а потім пішов", — резюмувала очільниця МЗС Франції.