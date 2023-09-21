Голова МЗС Франції про виступ Лаврова на Радбезі ООН: "Наговорив брехні й пішов"
Голова МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що промова очільника МЗС Росії Сергія Лаврова в Раді безпеки ООН 20 вересня була "як завжди сповнена брехні"
Про це пише France Info.
Колонна наголосила, що Росія має прислухатися до закликів до миру з боку "майже всіх держав" і негайно припинити війну проти України.
"Ідеї миру прогресують. Під час зустрічі багато країн висловили своє занепокоєння тим, що війна захлинулась. Ці голоси підіймаються. Їх необхідно заохочувати", — сказала Колонна.
Дипломатка зазначила, що не змогла поговорити з Лавровим особисто.
"Посидів недовго, прийшов, сказав свою промову, як завжди, повну неправди та брехні, а потім пішов", — резюмувала очільниця МЗС Франції.
- Лавров на Радбезі ООН згадав про територіальні претензії до Франції та Великої Британії. "Говорячи про територіальну цілісність України, забувають про рішення ООН щодо необхідності для Парижа повернути французьку Майотту до складу Союзу Коморських островів, а для Лондона – піти з архіпелагу Чагос і розпочати переговори з Буенос-Айресом щодо Мальвінських островів", - сказав голова МЗС Росії, демонстративно назвавши Фолклендські острови, які перебувають під юрисдикцією Великої Британії, на іспаномовний манер.
- 20 вересня президент України Володимир Зеленський виступив на Радбезі ООН та підкреслив необхідність реформувати організацію, створити механізм подолання вето та дати можливість усім націям бути представленими.
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