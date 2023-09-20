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Головна Світ Лавров на Радбезі ООН згадав про територіальні претензії до Франції та Великої Британії

Лавров на Радбезі ООН згадав про територіальні претензії до Франції та Великої Британії

20 вересня, 2023 середа
21:18
Світ Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Францію та Велику Британію у нібито невиконанні рішень ООН

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція РИА Новости

За словами Лаврова, "західні представники бояться професійних дискусій, які викривають їхню демагогію". 

"Говорячи про територіальну цілісність України, забувають про рішення ООН щодо необхідності для Парижа повернути французьку Майотту до складу Союзу Коморських островів, а для Лондона – піти з архіпелагу Чагос і розпочати переговори з Буенос-Айресом щодо Мальвінських островів", - сказав голова МЗС Росії, демонстративно назвавши Мальдівські острови, які перебувають під юрисдикцією Великої Британії, на іспаномовний манер.  

Президент України Володимир Зеленський виступав на Радбезі ООН перед Сергієм Лавровим та перед промовою російського міністра залишив зал.  




 
Росія
ООН
Франція
Сергій Лавров
Аргентина
Радбез ООН
Війна з Росією
Велика Британiя
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