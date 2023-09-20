Лавров на Радбезі ООН згадав про територіальні претензії до Франції та Великої Британії

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція РИА Новости.

За словами Лаврова, "західні представники бояться професійних дискусій, які викривають їхню демагогію".

"Говорячи про територіальну цілісність України, забувають про рішення ООН щодо необхідності для Парижа повернути французьку Майотту до складу Союзу Коморських островів, а для Лондона – піти з архіпелагу Чагос і розпочати переговори з Буенос-Айресом щодо Мальвінських островів", - сказав голова МЗС Росії, демонстративно назвавши Мальдівські острови, які перебувають під юрисдикцією Великої Британії, на іспаномовний манер.

Президент України Володимир Зеленський виступав на Радбезі ООН перед Сергієм Лавровим та перед промовою російського міністра залишив зал.