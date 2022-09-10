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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Голова МЗС Німеччини Бербок прибула з неоголошеним візитом до Києва

Голова МЗС Німеччини Бербок прибула з неоголошеним візитом до Києва

10 вересня, 2022 субота
10:42
війна з Росією

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вранці 10 вересня прибула з неоголошеним візитом до Києва

Про це повідомило німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Це вже другий візит Анналени Бербок до України від початку повномасштабної війни.

За її словами, цією поїздкою вона хотіла показати підтримку Німеччини.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно - постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою", - заявила голова МЗС.

  • 10 травня Бербок уперше приїхала на Київщину. Тоді вона відвідала звільнену від окупантів Бучу.
  • 31 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із головою МЗС Бербок восьмий пакет санкцій ЄС.

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