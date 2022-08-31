"Зустрівся в Празі з колегою міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок . Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян, подальші постачання зброї для України. Російський енергетичний шантаж є частиною війни Путіна проти Європи, і європейська відповідь на нього має бути сильною та єдиною", - пише Кулеба.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок, 30 серпня, зустрівся з главою зовнішньополітичного відомства Франції Катрін Колонною та обговорив питання, пов’язані з повномасштабною війною в Україні.

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