Україна мала б вимагати від МАГАТЕ сприяння евакуації працівників ЗАЕС, - політолог Магда
Візові обмеження для росіян, постачання зброї для України: Кулеба з Бербок обговорили восьмий пакет санкцій ЄС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Празі з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, щоб обговорити восьмий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії
Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.
"Зустрівся в Празі з колегою міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян, подальші постачання зброї для України. Російський енергетичний шантаж є частиною війни Путіна проти Європи, і європейська відповідь на нього має бути сильною та єдиною", - пише Кулеба.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок, 30 серпня, зустрівся з главою зовнішньополітичного відомства Франції Катрін Колонною та обговорив питання, пов’язані з повномасштабною війною в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+22°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.48Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе
2022, середа
31 серпня
11:11
"Йдеться про розкрадання гумдопомоги на мільйони доларів": агент НАБУ розповів подробиці обшуків у Запорізькій міськраді й ОВА
10:18
Ексклюзив
Росіяни в Криму почали ховати військові склади на свинофермах та в місцях зберігання вугілля, - член Меджлісу Барієв
10:05
На Миколаївщині внаслідок обстрілу окупантів пошкоджені будинки, сталося загоряння на підприємстві. Одна людина загинула
09:54
Інфографіка
Втрати Росії від 24 лютого: майже 48 тис. військових, 285 РСЗВ і 1974 танки, - Генштаб ЗСУ
09:46
Горбачова пам'ятатимуть реформатором, але через Путіна його досягнення випарувалися, - письменник та журналіст Newsweek Нагорскі
09:41
"Ми ніколи не були так близько до ядерної катастрофи": МЗС Литви пропонує ЄС розглянути питання щодо введення миротворців на ЗАЕС
09:02
Від початку повномасштабного вторгнення на Луганщині росіяни зруйнували понад 160 закладів освіти, з яких 19 - повністю
08:17
Російські війська чотири рази за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, поранено жінку
08:11
Окупанти намагаються встановити контроль над селом Кодема, точаться запеклі бої біля Зайцевого, Пісків і Мар’їнки
05:27
NASA спробує здійснити тестовий запуск ракети в рамках першої за 50 років місії на Місяць 3 вересня
03:41
117 вбитих, 9 танків, 3 РСЗВ "Град" та 4 склади: росіяни несуть суттєві втрати на Півдні України