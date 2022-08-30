Санкції проти РФ та місія МАГАТЕ: Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції

Про це він написав у Twitter.

"Ми обговорили, що має входити до наступного, восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії, а також обмеження на поїздки для російських громадян. Я привітав роль Франції в сприянні місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС", – зазначив Дмитро Кулеба.

30 серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що для зупинки війни в Україні необхідно ввести заборону для російських туристів на поїздки до ЄС.

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