Санкції проти РФ та місія МАГАТЕ: Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок, 30 серпня, зустрівся з главою зовнішньополітичного відомства Франції Катрін Колонною та обговорив питання, пов’язані з повномасштабною війною в Україні
Про це він написав у Twitter.
"Ми обговорили, що має входити до наступного, восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії, а також обмеження на поїздки для російських громадян. Я привітав роль Франції в сприянні місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС", – зазначив Дмитро Кулеба.
- 30 серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що для зупинки війни в Україні необхідно ввести заборону для російських туристів на поїздки до ЄС.
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