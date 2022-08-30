"Щоб змінити Росію, закрийте двері перед російськими туристами": Кулеба нагадав ЄС про злочини РФ після спрощення візового режиму
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що для зупинки війни в Україні необхідно ввести заборону для російських туристів на поїздки до ЄС
Про це Дмитро Кулеба заявив у вівторок, 30 серпня, у себе в twitter.
Після спрощення візового режиму 2007 року Москва напала на Грузію, розв'язала війну з Україною і скоїла безліч злочинів за підтримки російського населення, наголосив Кулеба.
"Щоб змінити Росію, зачиніть двері перед російськими туристами", - закликав він.
- 12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ.
- 13 серпня прем'єр-міністр Латвії заявив, що рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії необхідно ухвалити на рівні Європейського Союзу.
- 14 серпня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що скасування цивілізованим світом віз для громадян РФ, може стати першим кроком до бунту в Росії.
- Володимир Зеленський сказав, що у Європі щоденно розширюється дискусія щодо візових обмежень для власників паспортів РФ і вона "має привести до відповідних рішень".
- Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.
- 15 серпня дипломат Єльченко заявив, що саме через росіян з шенгенськими візами триває війна проти України.
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