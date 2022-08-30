"Щоб змінити Росію, закрийте двері перед російськими туристами": Кулеба нагадав ЄС про злочини РФ після спрощення візового режиму

Про це Дмитро Кулеба заявив у вівторок, 30 серпня, у себе в twitter.

Після спрощення візового режиму 2007 року Москва напала на Грузію, розв'язала війну з Україною і скоїла безліч злочинів за підтримки російського населення, наголосив Кулеба.

"Щоб змінити Росію, зачиніть двері перед російськими туристами", - закликав він.

12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ.

13 серпня прем'єр-міністр Латвії заявив, що рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії необхідно ухвалити на рівні Європейського Союзу.

14 серпня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що скасування цивілізованим світом віз для громадян РФ, може стати першим кроком до бунту в Росії.

Володимир Зеленський сказав, що у Європі щоденно розширюється дискусія щодо візових обмежень для власників паспортів РФ і вона "має привести до відповідних рішень".

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.

15 серпня дипломат Єльченко заявив, що саме через росіян з шенгенськими візами триває війна проти України.

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