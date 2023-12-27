Голова Нацполіції про мобілізацію правоохоронців: "Ми максимально залучені до складу Сил оборони та дбаємо про внутрішній фронт"

Про це Вигівський сказав в інтерв'ю Українським новинам.

За його словами, загальна чисельність поліцейських – не 250 тисяч, як дехто каже, а більш ніж удвічі менша.

"Деякі громадяни, державні службовці, посадовці кажуть, в Національній поліції є 250 тис. поліцейських, і пропонують 100 тис. відправити на фронт. Дивно, коли про це заявляють не "диванні експерти", а люди, які працюють в державній системі та не знають елементарних цифр", - сказав голова Нацполіції.

Він зазначив, що нині в Україні є 100 тис. чинних поліцейських, із яких 20 тис. жінок і 80 тис. чоловіків.

"Кожного дня з них заступає на службу близько 20 тис. у наряд. Це одна зміна. Також близько 15 тис. слідчих і дізнавачів, 20 тис. оперативників і тисячі людей, які воюють на фронті, зокрема, підрозділ "Лють", - сказав Вигівський.

"Тому стосовно пропозиції мобілізувати 100 тис. поліцейських можу сказати, що ми вже максимально задіяні у складі Сил безпеки й оборони, а також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни", - підкреслив він.