Голова Нацполіції про мобілізацію правоохоронців: "Ми максимально залучені до складу Сил оборони та дбаємо про внутрішній фронт"
Голова Нацполіції Іван Вигівський прокоментував пропозицію мобілізувати правоохоронців, зазначивши, що поліцейські вже максимально залучені до оборони країни
Про це Вигівський сказав в інтерв'ю Українським новинам.
За його словами, загальна чисельність поліцейських – не 250 тисяч, як дехто каже, а більш ніж удвічі менша.
"Деякі громадяни, державні службовці, посадовці кажуть, в Національній поліції є 250 тис. поліцейських, і пропонують 100 тис. відправити на фронт. Дивно, коли про це заявляють не "диванні експерти", а люди, які працюють в державній системі та не знають елементарних цифр", - сказав голова Нацполіції.
Він зазначив, що нині в Україні є 100 тис. чинних поліцейських, із яких 20 тис. жінок і 80 тис. чоловіків.
"Кожного дня з них заступає на службу близько 20 тис. у наряд. Це одна зміна. Також близько 15 тис. слідчих і дізнавачів, 20 тис. оперативників і тисячі людей, які воюють на фронті, зокрема, підрозділ "Лють", - сказав Вигівський.
"Тому стосовно пропозиції мобілізувати 100 тис. поліцейських можу сказати, що ми вже максимально задіяні у складі Сил безпеки й оборони, а також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни", - підкреслив він.
- Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
- 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
- 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.16
- EUR Купівля 41.24Продаж 42.26
- Актуальне
- Важливе