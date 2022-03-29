Голова ОВА Синєгубов про ситуацію на Харківщині: ЗСУ тримають позиції, критичною точкою залишається Ізюм

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в "Телеграм".



"За минулу добу російські окупаційні війська 46 разів обстрілювали райони Харкова та області: Салтівка, "Нові Будинки", селище Жуковського, П’ятихатки, Олексіївка, "Горизонт", Кулиничі, Чугуїв, Дергачі. Також зафіксовано близько 280 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град", – повідомив Синєгубов.



Дві крилаті ракети загарбники випустили по місту Люботин, внаслідок чого одна людина загинула, є постраждалі.



"Ліквідовували пожежі і в Чугуївському районі", – додав голова ОВА.



Збройні Сили України утримують позиції, ведуться операції по витісненню ворога із Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків. Критичною точкою залишається Ізюм, де тривають запеклі бої.



При цьому за добу захисники Харківщини захопили значну кількість російської техніки, у тому числі засоби радіоелектронної боротьби, ліквідували ще один російський літак та безпілотник.

Нагадаємо, РФ з 24 лютого втратила близько 17 200 військових, 1710 бронемашин, 597 танків, 127 літаків і 129 гелікоптерів.