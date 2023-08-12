Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація залишається напруженою. Окупанти тиснуть на наші позиції. Вони мають значну перевагу в артилерії й танках, але особливих успіхів не мають. Гарячіше в районі Білогорівки та Новоселівського на півночі Луганщини", - зауважив Власенко.

За його словами, на Куп'янському напрямку росіяни зазнають значних втрат.

"Є інформація, що загарбники колонами вивозять 200-х і 300-х через Сватове у Луганськ. Окупанти змушені використовувати нові об'єкти під шпиталі. За даними Генерального Штабу України втрати ворога на Луганщині за три дні складають понад 200 осіб пораненими та загиблими", - додав Власенко.