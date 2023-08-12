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На фронті за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень, ЗСУ знищили ЗРК ворога - Генштаб

12 серпня, 2023 субота
07:20
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника

Про це повідомили у зведенні Генштабу.

Зокрема зазначається, що Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українські військові знищили 4 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Протягом минулої доби РФ завдала 5 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснила 49 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах

Стало відомо, що протягом минулої доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси Чернігівської області; Середина-Буда, Миропілля, Угроїди Сумської області та Окіп, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Охрімівка на Харківщині.

Куп’янський напрямок: артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Куп’янськ, Шийківка, Чернещина, Пролетарське Харківської області.

Лиманський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів: Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сівесрьк, Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Часів Яр, Біла Гора, Олександро-Шультине, Торецьк, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверене, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Максимільянівка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

Запорізький напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Оріхового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Лобкове, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

Херсонський напрямок: артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Берислав, Токарівка, Антонівка, Комишани, Кізомис Херсонської області та місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Луганщині окупанти використовують школу у воєнних цілях

Зазначається, що противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Сєверне Луганської області будівля школи використовується у воєнних цілях. Наразі доступ місцевих жителів до школи заборонено.

Водночас в місті Токмак Запорізької області на території дитячого садочку, який розміщений у північній частині міста, окупанти облаштували шпиталь російських окупаційних військ. 

  • В Інституті вивчення війни (ISW) відзначили тактично значущі успіхи Сил оборони на Запоріжжі, деградацію армії РФ та вирішальне значення прориву ЗСУ.
Росія
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Запорізька область
Військові новини
втрати окупантів
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