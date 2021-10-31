Голова "Талібану" вперше з'явився на публіці
Верховний лідер руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзада вперше за весь час керівництва радикальним рухом з'явився на публіці та виступив у духовній школі (медресе) афганського міста Кандагар
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Невидимий" верховний лідер талібів мулла Хайбатулла Ахундзада, котрий жодного разу не з'являвся на публіці з моменту його призначення головою терористичного руху у 2016 році, ввечері у суботу, 30 жовтня 2021 року, взяв участь у релігійній церемонії в Кандагарі, на півдні Афганістану.
"Командувач віруючими шейх Хайбатулла Ахундзада з'явився на великі збори у знаменитому медресі Хакімія і протягом десяти хвилин розмовлявзі звитяжними вояками та учнями", - йдеться у повідомленні уряду талібів у неділю, 31 жовтня.
Як докази уряд надав аудіозапис, на якому погано помітний голос Хайбатули Ахундзади "невиразно читає молитви та благословення", повідомляє агентство France-Presse.
"Фото- та відеозйомка заходу була відсутня, оскільки "це було пов'язано з питаннями безпеки", зазначає "Талібан". Згідно з місцевим джерелом, мулла Хайбатулла Ахундзада прибув у коранічну школу в Кандагарі у супроводі двох автомобілів охорони", - наводить подробиці RFI.
Довідка
Ахундзада став лідером талібів у 2016 році, після того, як внаслідок удару безпілотника США було ліквідовано його попередника Ахтара Мансура.
Хайбатулла Ахундзада відповідає за підтримку єдності в русі ісламізму, зазначає France-Presse.
У вересні 2021 року таліби оголосили, що Хайбатулла Ахундзада "із самого початку" мешкав у Кандагарі і що він "скоро з'явиться на публіці".
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