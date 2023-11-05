Глава ЦРУ наступного тижня планує відвідати Ізраїль, - ЗМІ

Про це пише The Times of Israel із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що це буде перша поїздка Бернса до Ізраїлю з початку війни.

Він планує відвідати Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Єгипет під час регіонального туру. Бернс приділить особливу увагу питанню щодо звільнення приблизно 240 заручників, які зараз утримуються в Газі.