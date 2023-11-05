Глава ЦРУ наступного тижня планує відвідати Ізраїль, - ЗМІ
Керівник Центрального розвідувального управління США Білл Бернс наступного тижня відвідає Ізраїль, щоб обговорити війну з ХАМАСом
Про це пише The Times of Israel із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що це буде перша поїздка Бернса до Ізраїлю з початку війни.
Він планує відвідати Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Єгипет під час регіонального туру. Бернс приділить особливу увагу питанню щодо звільнення приблизно 240 заручників, які зараз утримуються в Газі.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 3 листопада, прибув до Ізраїлю для зустрічі з Нетаньягу, аби обговорити гуманітарне припинення вогню.
- На зустрічі 4 листопада держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністрами закордонних справ арабських країн він підтримав "гуманітарні паузи", але запевнив, що припинення вогню дозволить ХАМАСу перегрупуватись.
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