Блінкен прилетів до Ізраїлю для зустрічі з Нетаньягу, - CNN
Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 3 листопада, прибув до Ізраїлю. Він планує провести переговори з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу
Про це пише CNN.
Зазначається, що Блінкен приземлився в Тель-Авіві у супроводі посла США в Ізраїлі Джека Лью. Відомо, що це третій візит держсекретаря до Ізраїлю після нападу ХАМАС 7 жовтня.
Блінкен планує поговорити з ізраїльським урядом про "триваючу кампанію проти терористичної організації ХАМАС" і "кроки, які необхідно вжити для захисту цивільних людей". Він також хоче обговорити звільнення заручників ХАМАСу.
Що передувало
12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб особисто оцінити ситуацію в країні після атаки бойовиків ХАМАСу.
У п'ятницю, після своєї короткої поїздки до Ізраїлю, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Аммані, столиці Йорданії, з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.
14 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Саудівської Аравії. Це його п'ята зупинка в турі шістьма арабськими країнами, під час якого він намагається запобігти поширенню конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем на близькосхідний регіон.
Вже 16 жовтня стало відомо, що Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Ізраїлі.
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