Блінкен зустрінеться з міністрами закордонних справ арабських країн
Держсекретар США Ентоні Блінкен у суботу, 4 листопада, планує провести зустрічі з міністрами закордонних справ арабських країн
Про це пише CNN.
Зазначається, що Блінкен планує обговорити конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС.
"Міністерство закордонних справ Йорданії оголосило в п’ятницю, що міністр закордонних справ Айман Сафаді збере своїх колег із Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Катару, а також секретаря Виконавчого комітету Організації визволення Палестини, які потім зустрінуться з Блінкеном", - йдеться в повідомленні.
Зустріч буде зосереджено на припиненні війни та розв'язанні "гуманітарної катастрофи, яку вона спричинила".
- Напередодні Блінкен прибув до Ізраїлю для зустрічі з Нетаньягу, аби обговорити гуманітарне припинення вогню.
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