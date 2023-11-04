Блінкен зустрінеться з міністрами закордонних справ арабських країн

Про це пише CNN.

Зазначається, що Блінкен планує обговорити конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС.

"Міністерство закордонних справ Йорданії оголосило в п’ятницю, що міністр закордонних справ Айман Сафаді збере своїх колег із Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Катару, а також секретаря Виконавчого комітету Організації визволення Палестини, які потім зустрінуться з Блінкеном", - йдеться в повідомленні.

Зустріч буде зосереджено на припиненні війни та розв'язанні "гуманітарної катастрофи, яку вона спричинила".