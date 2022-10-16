Голова Військового комітету НАТО посперечався з послом Китаю через війну в Україні
На щорічній Асамблеї Арктичного кола адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, і посол Китаю в Ісландії Хе Рулун мали словесну сутичку через війну, розв’язану Росією в Україні
Про це пише Bloomberg.
Після виступу адмірала Бауера про роль НАТО в регіоні, між ним та послом Китаю відбулася відверта словесна перепалка.
Бауер сказав, що Китай "не поділяє наші цінності і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах".
Китайський посол виступив із залу і заявив: "Адмірале, з належною повагою, ваша промова і зауваження сповнені зарозумілості".
Бауер відповів: "У мене до вас запитання, тому що ви наголошуєте на принципі суверенітету і важливості міжнародно визнаних кордонів у світі. Я маю рацію, чи не так? Так. Так чому ж тоді виходить, що Китай досі не засуджує напад Росії на Україну?".
Хе Рулун відповів, що китайський погляд на "українську кризу" включає історичну перспективу і світу необхідно "зрозуміти першопричину", а також назвав Китай "миротворцем у світі".
Такі слова посла викликали сміх у залі.
- До слова, Китай закликав своїх громадян евакуюватися з України через "серйозну безпекову ситуацію".
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