Голова Військового комітету НАТО посперечався з послом Китаю через війну в Україні

Про це пише Bloomberg.

Після виступу адмірала Бауера про роль НАТО в регіоні, між ним та послом Китаю відбулася відверта словесна перепалка.

Бауер сказав, що Китай "не поділяє наші цінності і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах".

Китайський посол виступив із залу і заявив: "Адмірале, з належною повагою, ваша промова і зауваження сповнені зарозумілості".

Бауер відповів: "У мене до вас запитання, тому що ви наголошуєте на принципі суверенітету і важливості міжнародно визнаних кордонів у світі. Я маю рацію, чи не так? Так. Так чому ж тоді виходить, що Китай досі не засуджує напад Росії на Україну?".

Хе Рулун відповів, що китайський погляд на "українську кризу" включає історичну перспективу і світу необхідно "зрозуміти першопричину", а також назвав Китай "миротворцем у світі".

Такі слова посла викликали сміх у залі.

До слова, Китай закликав своїх громадян евакуюватися з України через "серйозну безпекову ситуацію".