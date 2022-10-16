Громадян Китаю закликають виїхати з України, - газета Компартії КНР
МЗС Китаю закликало своїх громадян терміново виїхати з України через "серйозну безпекову ситуацію"
Про це повідомляє Global Times у твітері.
"Міністерство закордонних справ Китаю та Посольство Китаю в Україні закликають громадян Китаю в країні посилити заходи безпеки та евакуюватися. Посольство допоможе в організації евакуації людей, які потребують допомоги", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Global Times - китайське видання, яке спеціалізується на висвітленні міжнародних новин. Власником газети є Центральний комітет Комуністичної партії Китаю.
- До слова, Білий дім представив стратегію національної безпеки, згідно з якою Китай є найсерйознішим викликом глобальному порядку
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе