Про це повідомляє Global Times у твітері.

"Міністерство закордонних справ Китаю та Посольство Китаю в Україні закликають громадян Китаю в країні посилити заходи безпеки та евакуюватися. Посольство допоможе в організації евакуації людей, які потребують допомоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Global Times - китайське видання, яке спеціалізується на висвітленні міжнародних новин. Власником газети є Центральний комітет Комуністичної партії Китаю.

До слова, Білий дім представив стратегію національної безпеки, згідно з якою Китай є найсерйознішим викликом глобальному порядку