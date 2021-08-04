Голові Харківської облради оголосили про підозру в отриманні 1 млн грн неправомірної вигоди
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в отриманні 1 млн грн неправомірної вигоди
Про це повідомив прес-центр НАБУ на своїй сторінці у Facebook.
За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.
Протягом першого півріччя 2021 року чиновники отримали зазначену суму коштів чотирма траншами, зокрема за посередництва спільника адвоката.
Чиновнику інкримінується ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та з конфіскацією майна.
У свою чергу заступник голови Харківської ОДА та депутат облради від "Слуги народу" Роман Семенуха на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в середу ввечері має відбутися позачергове засідання фракції, на якому буде розглянуто питання про виключення з неї голови облради Артура Товмасяна.
"Голова фракції "Слуга народу" в Харківській обласній раді Ігор Захарченко ініціював позачергове засідання фракції сьогодні на 16:00. На розгляді питання про виключення Товмасяна зі складу фракції "Слуга народу", а також ініціювання позачергової сесії Харківської обласної ради", - написав Семенуха.
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