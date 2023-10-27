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Оновлено

Голові Нацслужби здоров'я Гусак оголосили підозру в службовій недбалості, що призвела до збитків у 2 млн грн. У НСЗУ відреагували

27 жовтня, 2023 п'ятниця
15:17
Суспільство

Прокуратура у п'ятницю, 27 жовтня, повідомила очільниці Національної служби здоров’я України Наталії Гусак про підозру у службовій недбалості, яка призвела до розтрати 2 млн грн бюджетних коштів: у НСЗУ заявили, що розцінюють це як тиск

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у квітні 2022 року одне зі спеціалізованих державних підприємств адмініструвало центральну базу даних електронної системи охорони здоров’я на замовлення Нацслужби здоров’я України (НСЗУ).

З листопада 2021 року головою НСЗУ є Наталія Гусак.

Після виконання цих робіт держпідприємство склало акт здачі-приймання послуг, в який було включено всі роботи й послуги згідно з договором та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися.

Очільниця НСЗУ не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору, внаслідок чого зайво витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 млн грн на оплату послуг, які не надавалися.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки, де виявили та вилучили документи та інші речові докази.

Генпрокуратура повідомила про підозру голові НСЗУ у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Фото: https://gp.gov.ua/

У Нацслужбі здоров'я відреагували 

 У Національній службі здоров'я України оприлюднили офіційну заяву, щодо проведення обшуків. 

"Ми розцінюємо обшуки як тиск на НСЗУ, з метою блокувати роботу Служби. Адже саме в день обшуку розпочалися позапланові моніторингові візити до перших медзакладів, згідно з оновленою процедурою, затвердженої нещодавно урядом", - йдеться у повідомленні. 

У НСЗУ заявили, що вони "чи не щороку постійно зіштовхується з перевірками та обшуками з боку контролюючих та правоохоронних органів" впродовж останніх п'яти років. Там зазначили, що співпрацюють з правоохоронцями та сприяють їхній роботі. Проте, поки триває слідство не мають права розголошувати деталі. 

На обшуки та оголошення підозри відреагувала й очільниця НСЗУ Наталія Гусак. 

"Головними принципами моєї роботи в НСЗУ завжди були і залишаються прозорість та підзвітність. Однак, за той час, що я очолюю НСЗУ, постійно стикаюся з перевірками зі сторони контролюючих та правоохоронних органів. Буду відвертою: часто - безпідставних та ініційованих тими, кому НСЗУ "заважає", - написала вона у facebook

Гусак зазначила, що вона зацікавлена у забезпеченні чесності та об’єктивності процесу, тож вона та її колеги співпрацюватимуть зі слідством. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • НАБУ та САП 25 жовтня 2023 року повідомили про підозру п’ятьом особам у завданні майже 100 млн грн збитків ДП "НАЕК "Енергоатом".
Кримінал
Здоров'я
Україна
Медицина
поліція
Офіс генпрокурора
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