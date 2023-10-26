Збитки на 100 млн грн: САП і НАБУ оголосили підозру посадовцям Енергоатому

Про це повідомляють пресслужба НАБУ та САП.

Слідство встановило, що у грудні 2020 року між відокремленим підрозділом (ВП) "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру ДП НАЕК "Енергоатом", та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір на завершення будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

З метою заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" додатковими угодами ціну договору підозрювані збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема, додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП "НАЕК "Енергоатом" набагато дорожче. У результаті цих дій ДП НАЕК "Енергоатом" переплатило майже 100 млн грн.

Серед підозрюваних учасників схеми: генеральний директор відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом"; начальник кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом"; керівник приватної компанії, його заступник та працівник юридичного відділу компанії.

Дії осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Фото: Пресслужба НАБУ

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.