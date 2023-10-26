Збитки на 100 млн грн: САП і НАБУ оголосили підозру посадовцям Енергоатому
НАБУ та САП 25 жовтня 2023 року повідомили про підозру п’ятьом особам у завданні майже 100 млн грн збитків ДП "НАЕК "Енергоатом"
Про це повідомляють пресслужба НАБУ та САП.
Слідство встановило, що у грудні 2020 року між відокремленим підрозділом (ВП) "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру ДП НАЕК "Енергоатом", та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір на завершення будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
З метою заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" додатковими угодами ціну договору підозрювані збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема, додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП "НАЕК "Енергоатом" набагато дорожче. У результаті цих дій ДП НАЕК "Енергоатом" переплатило майже 100 млн грн.
Серед підозрюваних учасників схеми: генеральний директор відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом"; начальник кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом"; керівник приватної компанії, його заступник та працівник юридичного відділу компанії.
Дії осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Фото: Пресслужба НАБУ
Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 25 жовтня САП та НАБУ оголосили підозру чинному народному депутату ВРУ у привласненні понад 320 гектарів землі, що призвело до збитків для держави більше ніж на 123 мільйони гривень. Імовірно йдеться про Роберта Горвата.
- Також вони інкрімінують екснардепу Максимові Микитасю розкрадання 307 млн грн на оборонному замовленні у 2018 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе