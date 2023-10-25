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Екснардепа Микитася підозрюють у розкраданні 307 млн грн на оборонному замовленні в 2018 році

25 жовтня, 2023 середа
15:49
Кримінал Максим Микитась

Колишньому нардепу і забудовнику Максиму Микитасю інкримінують заволодіння 307 мільйонами гривень з Міноборони під час спорудження складів у 2018 році

Про це інформують  Національного антикорупційного бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"25 жовтня 2023 року за погодження прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 307 млн грн коштів Міністерства оборони України народному депутату України VIIІ скликання, його помічнику, а також директору підконтрольної компанії, трьом колишнім та чинним військовослужбовцям старшого та вищого офіцерського складу", - йдеться в заяві.

За даними слідства, у 2018 році народний депутат України замовив у своїх компаній будівництво захищених складів для ракет і боєприпасів Збройних Сил України до 2021 року на суму близько 3 млрд грн.

Нардеп хотів привласнити частину цих грошей. Але йому перешкоджали закони, які дозволяли Міноборони виплачувати тільки 30% від рокового обсягу робіт.

Щоб досягти своєї мети, нардеп і його помічник залучили офіцерів Збройних Сил України вищого і старшого рангу, які допомогли змінити постанови КМУ, які дозволяли переказувати аванс у розмірі 80% від вартості контрактів.

Слідство заявляє, що у листопаді-грудні 2018 року Міноборони переказало на рахунки компаній нардепа понад 307 млн грн. Але будівництво об’єкта, який повинен був зміцнити оборону країни, так і не почалося, а гроші були переведені на рахунки інших компаній під контролем нардепа.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Справи Микитася 

2 жовтня 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі. 

Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Національної гвардії України.

22 жовтня 2019 року Микитася заарештували до 14 листопада та помістили до СІЗО. Однак згодом за Микитася внесли заставу у 80 млн грн. 

18 жовтня 2022 року, НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра. 

А вже наступного дня, 19 жовтня колишньому народному обранцю Максиму Микитасю повідомили про підозру після пропонування хабаря меру Дніпра Філатову за право будівництва метрополітену. 

20 жовтня стало відомо, що Микитася арештували на два місяці з правом внесення 260 млн грн застави.

1 листопада апеляційна палата ВАКС залишила Микитася під вартою, але зменшила альтернативну заставу до 100 млн грн.

А 18 січня 2023 року НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт щодо екснардепа Максима Микитася.

Екснардепа Максима Микитася, якого обвинувачують у пропозиції надати хабар меру Дніпра Борису Філатову, залишили під вартою до 8 вересня, а також зменшили розмір застави до 20 млн грн.

У Вищому антикорсуді 21 липня відбулось чергове засідання у справі екснардепа Максима Микитася щодо ймовірної пропозиції хабаря меру Дніпра. Декілька днів тому він вийшов із СІЗО.

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Міністр оборони України
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