Голові Полтавського райсуду, яка зливала ФСБ дані про азовців, оголосили підозру

Про це пише СБУ.

Зазначається, що на ФСБ посадовиця вийшла сама ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Після захоплення міста жінка лишилась на окупованій частині Запорізької області

Наприкінці березня 2022 року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя до району Мангуша. З цією "наводкою" загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових.

Також колаборантка закликала інших працівників суду до співпраці з окупантами, а у випадку відмови "здавала" людей до російських каральних органів.

Влітку 2022 року зрадниця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду. Тут її і затримали правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою.