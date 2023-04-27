Голові Полтавського райсуду, яка зливала ФСБ дані про азовців, оголосили підозру
СБУ оголосила підозру голові Полтавського райсуду, яка зливала ФСБ дані про азовців, та підбурювала інших працівників установи до співпраці з росіянами
Про це пише СБУ.
Зазначається, що на ФСБ посадовиця вийшла сама ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.
Після захоплення міста жінка лишилась на окупованій частині Запорізької області
Наприкінці березня 2022 року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя до району Мангуша. З цією "наводкою" загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових.
Також колаборантка закликала інших працівників суду до співпраці з окупантами, а у випадку відмови "здавала" людей до російських каральних органів.
Влітку 2022 року зрадниця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду. Тут її і затримали правоохоронці.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою.
- Правоохоронці затримали російського інформатора, який через заборонену соцмережу передавав деенерівцю розміщення ЗСУ у звільненому Лимані.
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