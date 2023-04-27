Про це інформує Офіс генерального прокурора.

У квітні, вже після деокупації міста Лиман Краматорського району Донецької області від російських військ, місцевий житель у забороненій соціальній мережі "Однокласники" передавав розвіддані знайомому – представнику незаконних збройного формування "ДНР".

У листуванні зловмисник за власною ініціативою надсилав інформацію щодо розташування особового складу та техніки Збройних Сил України.

Також у повідомленнях містились координати об’єктів цивільної інфраструктури міста.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності", - пише пресслужба.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.