Передавав дані про розміщення ЗСУ: в деокупованому Лимані затримали ворожого інформатора
Правоохоронці затримали російського інформатора, який через заборонену соцмережу передавав "ДНРівцю" розміщення ЗСУ у звільненому Лимані
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
У квітні, вже після деокупації міста Лиман Краматорського району Донецької області від російських військ, місцевий житель у забороненій соціальній мережі "Однокласники" передавав розвіддані знайомому – представнику незаконних збройного формування "ДНР".
У листуванні зловмисник за власною ініціативою надсилав інформацію щодо розташування особового складу та техніки Збройних Сил України.
Також у повідомленнях містились координати об’єктів цивільної інфраструктури міста.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності", - пише пресслужба.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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