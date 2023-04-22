У Лимані СБУ викрила дев’ятьох колаборантів та знайшла схрон зі зброєю

Про це СБУ повідомляє у telegram.

"У результаті оперативних дій у прифронтовому Лимані затримано дев’ятьох місцевих жителів, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них – 38-річний житель міста, який передавав росіянам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території району. Комунікацію з агресором підтримував через заборонену в Україні соцмережу "Однокласники".

Також затримано колишнього командира караулу Лиманського центру безпеки громадян. У липні минулого року він погодився очолити створену загарбниками місцеву "пожежно-рятувальну частину МНС ДНР".

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Разом з цим, викрито ще трьох колаборантів, які після захоплення міста погодились на співпрацю з агресором.

Також повідомляється, що двох із них призначили на "посади" до "відділу внутрішньої політики та взаємодії із ЗМІ" та "відділу земельних відносин", а ще один ˗ став "охоронцем міськради".

Наразі їм повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Ще четверо зловмисників поширювали у заборонених соцмережах заклики на підтримку окупантів, а також дописи, в яких виправдовували воєнні злочини рашистів.

Крім того, у ході комплексних заходів співробітники Служби безпеки виявили схрон з російською зброєю та боєприпасами.

З облаштованої у покинутій приватній будівлі схованки виявлено:

реактивний піхотний вогнемет "Джміль",

гранати Ф-1 та РДГ-2, запали до бойових гранат,

20 підривачів,

30-мм реактивний сигнальний патрон,

наземний сигнальний патрон,

150 набоїв до стрілецької зброї.

За всіма викритими фактами незаконної діяльності тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.