У Лимані СБУ викрила дев’ятьох колаборантів та знайшла схрон зі зброєю
У Лимані Донецької області під час стабілізаційних заходів Служба безпеки України викрила дев’ятьох ворожих поплічників та знайшла схрон із російським озброєнням
Про це СБУ повідомляє у telegram.
"У результаті оперативних дій у прифронтовому Лимані затримано дев’ятьох місцевих жителів, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед них – 38-річний житель міста, який передавав росіянам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території району. Комунікацію з агресором підтримував через заборонену в Україні соцмережу "Однокласники".
Також затримано колишнього командира караулу Лиманського центру безпеки громадян. У липні минулого року він погодився очолити створену загарбниками місцеву "пожежно-рятувальну частину МНС ДНР".
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Разом з цим, викрито ще трьох колаборантів, які після захоплення міста погодились на співпрацю з агресором.
Також повідомляється, що двох із них призначили на "посади" до "відділу внутрішньої політики та взаємодії із ЗМІ" та "відділу земельних відносин", а ще один ˗ став "охоронцем міськради".
Наразі їм повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Ще четверо зловмисників поширювали у заборонених соцмережах заклики на підтримку окупантів, а також дописи, в яких виправдовували воєнні злочини рашистів.
Крім того, у ході комплексних заходів співробітники Служби безпеки виявили схрон з російською зброєю та боєприпасами.
З облаштованої у покинутій приватній будівлі схованки виявлено:
- реактивний піхотний вогнемет "Джміль",
- гранати Ф-1 та РДГ-2, запали до бойових гранат,
- 20 підривачів,
- 30-мм реактивний сигнальний патрон,
- наземний сигнальний патрон,
- 150 набоїв до стрілецької зброї.
За всіма викритими фактами незаконної діяльності тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
- 18 квітня СБУ повідомила про підозру окупаційному очільнику Запорізької АЕС, який від’єднав станцію від енергосистеми України.
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