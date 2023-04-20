В Україні арештували активи Новинського – 18 млн кубометрів газу на понад 144 млн грн

Про це повідомила Служба безпеки України.

Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, безпосередньо пов’язаних із Росією. Для того, щоб реалізувати цю оборудку, він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

Співробітники СБУ викрили злочинну схему та заблокували її. Загальна вартість арештованих обсягів газу становить більше ніж 144 млн грн.

У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення обставин злочину і притягнення до відповідальності винуватих.