В Україні арештували активи Новинського – 18 млн кубометрів газу на понад 144 млн грн
За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз" і намагалися відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО
Про це повідомила Служба безпеки України.
Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, безпосередньо пов’язаних із Росією. Для того, щоб реалізувати цю оборудку, він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.
Співробітники СБУ викрили злочинну схему та заблокували її. Загальна вартість арештованих обсягів газу становить більше ніж 144 млн грн.
У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення обставин злочину і притягнення до відповідальності винуватих.
- 13 квітня повідомили, що суд арештував майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 млрд гривень, зокрема корпоративні права на 40 підприємств та 30 газових свердловин
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