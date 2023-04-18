Від’єднав станцію від енергосистеми України: СБУ повідомила про підозру окупаційному очільнику Запорізької АЕС
СБУ повідомила про підозру окупаційному очільнику Запорізької АЕС, який від’єднав станцію від енергосистеми України
Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.
Стало відомо, що за результатами слідчих дій повідомлено про підозру "директору" Запорізької АЕС Олегу Романенку. До цього "призначення" росіянин був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області РФ.
Після захоплення українського енергооб’єкта Романенко став "директором" створеної загарбниками "експлуатуючої організації Запорізької АЕС", яка входить до структури Росатому.
"Встановлено, що у період з 11 березня до листопада минулого року він забезпечив виконання вказівки Москви щодо відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України. У подальшому "посадовець" організовував роботу атомного об’єкта в інтересах Росії", - йдеться у дописі.
Додається, що для цього він підбурював працівників АЕС підтримати окупантів і співпрацювати з ними. У разі незгоди – погрожував "звільненням" та переслідуваннями з боку каральних органів РФ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Романенку підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
- ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
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