Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Стало відомо, що за результатами слідчих дій повідомлено про підозру "директору" Запорізької АЕС Олегу Романенку. До цього "призначення" росіянин був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області РФ.

Після захоплення українського енергооб’єкта Романенко став "директором" створеної загарбниками "експлуатуючої організації Запорізької АЕС", яка входить до структури Росатому.

"Встановлено, що у період з 11 березня до листопада минулого року він забезпечив виконання вказівки Москви щодо відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України. У подальшому "посадовець" організовував роботу атомного об’єкта в інтересах Росії", - йдеться у дописі.

Додається, що для цього він підбурював працівників АЕС підтримати окупантів і співпрацювати з ними. У разі незгоди – погрожував "звільненням" та переслідуваннями з боку каральних органів РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Романенку підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.