На Вінничині затримали доньку окупаційного голови Чорнобаївки: їй загрожує 12 років ув’язнення
Служба безпеки України затримала чергову колаборантку - 30-річну доньку колишнього проросійського очільника Чорнобаївки Юлію Турульову. Жінка займалася запровадженням освітніх стандартів РФ на території захопленого регіону
Про це інформує Служба безпеки України.
"Служба безпеки затримала ще одну пособницю РФ під час комплексних заходів на Вінниччині. Зловмисницею є 30-літня донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ раніше вже повідомила про підозру", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після захоплення Чорнобаївки фігурантка однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації.
За протекції колаборанта Турульова його доньку призначили очільницею відділу, де вона займалася запровадженням освітніх стандартів РФ на території захопленої громади.
"Для цього змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях. Крім того, вона організовувала і особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни-агресора в окупованій частині Херсонщини", - ідеться у повідомленні.
У відомстві повідомили, що наприкінці липня минулого року колаборантка була делегатом на прокремлівському форумі під назвою "Ми разом з Росією". На ньому учасники схвалили так звану "декларацію розвитку регіону", яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку РФ.
Як повідомляється, після визволення правобережної частини Херсонської області ворожа поплічниця переїхала до Вінниччини, де переховувалася під виглядом переселенки.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора. Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.
Фігурантці загрожує до 12 років ув’язнення.
- Служба безпеки затримала ще одного пособника агресора під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні - він допомагав РФ перекидати військові ешелони в Україну.
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