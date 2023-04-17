СБУ затримала колишнього "начальника вокзалу Херсон"

Про це у понеділок, 17 квітня, повідомили в telegram-каналі СБУ.

"Зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Після захоплення обласного центру він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і вступив до лав місцевої окупаційної адміністрації РФ", - йдеться у дописі.

Зазначається, що там його призначили очільником вокзалу міської станції, яка входила до складу створеного агресором "унітарного підприємства Херсонська залізниця".

На цій "посаді" допомагав загарбникам налагодити залізничне сполучення для потреб окупаційних угруповань на південному фронті.

Також він брав участь в організації безперешкодного транспортування військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до захопленого на той час Херсона.

Для цього віддавав злочинні розпорядження своїм підлеглим. У разі відмови або невиконання незаконних вказівок – погрожував "здати" людей каральним органам рашистів. Після звільнення південного міста фігурант намагався "залягти на дно" та уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.