Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на депутата держдуми РФ Віктора Водолацького. Посадовець виконує завдання Москви щодо поширення окупаційного режиму на тимчасово захопленій території Луганщини", - йдеться у дописі.

Зазначається, що депутат входить до складу прокремлівської фракції "єдиної Росії" і з початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських загарбників.

Після 24 лютого минулого року він незаконно перетнув державний кордон та "проінспектував" діяльність окупаційних органів у Луганську, Попасній, Щасті та Станиці Луганській.

Зазначається, що під час поїздки організував роздачу місцевим колаборантам партквитків "єдиноросів" та закликав "депутатів ЛНР" уніфікувати "законодавство" квазіутворення за російським зразком.

Також Водолацький відвідав місця базування окупантів на східному фронті. Там він знявся у пропагандистському відео, на якому віддає команду заряджати гармату та стріляти по позиціях Сил оборони.

"Крім того, російський депутат регулярно організовує "добровільний" збір матеріально-технічної допомоги на потреби окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ. Разом з тим, Водалицький призначений Москвою куратором так званих гуманітарних центрів єдиної Росії у захоплених районах Луганщини", - зазначається у пості.

Додається також, що головне призначення цих ворожих осередків – розповсюдження кремлівського режиму під виглядом роздачі місцевим жителям гумдопомоги з Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили депутату держдуми РФ про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації її території, глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, з використанням засобів масової інформації).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.