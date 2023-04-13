Про це інформує Служба безпеки України.

Зловмисник поширював дані про розташування ЗСУ та важливих об'єктів оборонно-промислового комплексу міста Одеса. Цю інформацію ворог використовував для ударів іранськими дронами Shahed.

Слідство встановило, поплічником рашистів був радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу. У телеграм-групі чоловік поширював розвіддані й щодо виконання підприємством оборонних замовлень.

"Після російських повітряних атак фігурант фіксував та поширював у власній групі наслідки "прильотів" із деталізацією ступенів ураження атакованих обʼєктів. Ці дані ворог міг використати для здійснення повторних та підготовки нових ударів дронами-камікадзе по українському місту", - наголошують в пресслужбі.

Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну і ЗСУ.