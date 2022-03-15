Головна мета нападу Росії – це знищити український народ, – Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн виступу в парламенті Канади за участі канадських депутатів та міністрів, передає "Еспресо. TV".



"Цей напад Росії – це намагання знищити нас, український народ, і ніщо інше, і це головна мета їх. Це війна проти народу, саме проти нашого народу. Це війна, щоб зруйнувати все, що робить українців українцями, проти нашого майбутнього, проти нашого характеру, волю і всього того, що ви, канадійці, добре знаєте і відчуваєте, тому прошу вас не зупиняйтеся у допомозі Україні у намаганнях повернути мир на нашу спільну землю", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський: ми кажемо, дайте нам літаки, а у відповідь лиш чуємо "ось-ось, вже скоро"

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