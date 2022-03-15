Зеленський: ми кажемо, дайте нам літаки, а у відповідь лиш чуємо "ось-ось, вже скоро"

Про це президент розповів під час онлайн виступу в парламенті Канади за участі канадських депутатів та міністрів, передає "Еспресо. TV".



"Уявіть собі, ви телефонуєте друзям і кажете, щоб закрили небо, щоб зупинили обстріли, зупинили бомбардування, бо скільки ще має впасти ракет на наші міста? А у відповідь лиш чуєш, що хтось цього не хоче робити, адже дуже занепокоєні. Але ж дайте тоді нам літаки, говоримо ми нашим партнерам, а у відповідь чуємо, що ось-ось, вже скоро, трішки потерпіть. Дуже і дуже всі занепокоєні, просто не хочуть, а хтось шукає причини, головне результат. Кажуть про ескалацію, але куди вже більше? Кажуть, що Україна зараз не в НАТО, хоча двері відкриті. Але для кого ці двері і куди вони ведуть, якщо нам відповідають, що нас не візьмуть. Війна завжди проявляє все, на що здатні люди, хто сильний, хто слабкий, хто мудрий, а хто чесний, ми все це бачимо і ми все це зрозуміли за 20 днів і 8 років війни", - сказав Володимир Зеленський.

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