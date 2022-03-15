Зеленський: ми кажемо, дайте нам літаки, а у відповідь лиш чуємо "ось-ось, вже скоро"
Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що український народ потребує або закриття неба, або поставок бойових літаків, щоб зберегти життя мирних мешканців
Про це президент розповів під час онлайн виступу в парламенті Канади за участі канадських депутатів та міністрів, передає "Еспресо. TV".
"Уявіть собі, ви телефонуєте друзям і кажете, щоб закрили небо, щоб зупинили обстріли, зупинили бомбардування, бо скільки ще має впасти ракет на наші міста? А у відповідь лиш чуєш, що хтось цього не хоче робити, адже дуже занепокоєні. Але ж дайте тоді нам літаки, говоримо ми нашим партнерам, а у відповідь чуємо, що ось-ось, вже скоро, трішки потерпіть. Дуже і дуже всі занепокоєні, просто не хочуть, а хтось шукає причини, головне результат. Кажуть про ескалацію, але куди вже більше? Кажуть, що Україна зараз не в НАТО, хоча двері відкриті. Але для кого ці двері і куди вони ведуть, якщо нам відповідають, що нас не візьмуть. Війна завжди проявляє все, на що здатні люди, хто сильний, хто слабкий, хто мудрий, а хто чесний, ми все це бачимо і ми все це зрозуміли за 20 днів і 8 років війни", - сказав Володимир Зеленський.
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