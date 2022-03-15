Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зеленський: ми кажемо, дайте нам літаки, а у відповідь лиш чуємо "ось-ось, вже скоро"

Зеленський: ми кажемо, дайте нам літаки, а у відповідь лиш чуємо "ось-ось, вже скоро"

15 березня, 2022 вiвторок
19:27
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що український народ потребує або закриття неба, або поставок бойових літаків, щоб зберегти життя мирних мешканців

Про це президент розповів під час онлайн виступу в парламенті Канади за участі канадських депутатів та міністрів, передає "Еспресо. TV".
 

"Уявіть собі, ви телефонуєте друзям і кажете, щоб закрили небо, щоб зупинили обстріли, зупинили бомбардування, бо скільки ще має впасти ракет на наші міста? А у відповідь лиш чуєш, що хтось цього не хоче робити, адже дуже занепокоєні. Але ж дайте тоді нам літаки, говоримо ми нашим партнерам, а у відповідь чуємо, що ось-ось, вже скоро, трішки потерпіть. Дуже і дуже всі занепокоєні, просто не хочуть, а хтось шукає причини, головне результат. Кажуть про ескалацію, але куди вже більше? Кажуть, що Україна зараз не в НАТО, хоча двері відкриті. Але для кого ці двері і куди вони ведуть, якщо нам відповідають, що нас не візьмуть. Війна завжди проявляє все, на що здатні люди, хто сильний, хто слабкий, хто мудрий, а хто чесний, ми все це бачимо і ми все це зрозуміли за 20 днів і 8 років війни", - сказав Володимир Зеленський.

  • Нагадаємо, Зеленський: українці починають розуміти, що мають розраховувати самі на себе, а не на НАТО
  • "Ядерну парасольку" Україні необхідно утворювати зі Штатами, – Клімкін

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Володимир Зеленський
літаки
Читайте також:
Александр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
Ілон Маск
14 березня, 2022 понедiлок
Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок
15 березня, 2022 вiвторок
Страшний сон Росії. Армія РФ - один з головних постачальників техніки для нашого війська, - Зеленський
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.25
    Купівля 29.25
    Продаж 30.2
  • EUR
    Купівля 32.3
    Продаж 33.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
15 березня
20:09
МВС скоротило кількість блокпостів до 1,5 тис.
20:04
Столтенберг призначив екстрений саміт лідерів країн НАТО на 24 березня
19:51
Ексклюзив
Мусієнко
Зараз ситуація з військової точки зору стабільна та на користь України, – керівник Центру військово-правових досліджень
19:48
патріарх Московський Кирил
"Його заяви - особистий гріх": 15 єпархій УПЦ (МП) перестали поминати патріарха РПЦ Кирила
19:43
Головна мета нападу Росії – це знищити український народ, – Зеленський
19:36
Канада
РФ ввела санкції проти прем'єра Канади та ще 313 чиновників
19:29
Окупанти втекли з Бучі
Окупанти втекли з Бучі, залишивши по собі військову техніку у дворах. Відео
19:25
Шмигаль
Нова податкова система в Україні запрацює вже цього тижня, - Шмигаль
19:23
окупант
Окупанти під Черніговом розстріляли трьох підлітків з БМП, - Денісова
19:15
Ексклюзив
Павло Клімкін
"Ядерну парасольку" Україні необхідно утворювати зі Штатами, – Клімкін
18:55
Рада Європи
Росія виходить із Ради Європи
18:53
Андрій Єрмак
"Вважаємо призупинення безвізу для громадян України недружнім кроком": Єрмак відреагував на рішення Ізраїлю
18:33
Ексклюзив
ворожі вертольоти
Наша артилерія знищила 15 гелікоптерів окупанта, ЗСУ відбивають населені пункти, - Костенко про ситуацію на Миколаївщині
18:30
прибиральник
У Росії закликають блогерів, які втратили роботу, працевлаштовуватися прибиральниками
18:23
Ексклюзив
Київ обстріл
Це не хаотичні обстріли, а планомірне знищення української нації, - Кузик
18:23
Донецьк
Незважаючи на заяви окупантів: "Точку-У" по Донецьку запустила Росія, - СІТ
18:17
На Херсонщині зникло уже двоє журналістів: рідні розповіли подробиці
18:12
П'єр Закжевський
Fox News підтвердив смерть свого кореспондента в Україні. Разом з ним загинула українська журналістка
18:11
НАТО
Україна візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 16 березня
18:10
Ексклюзив
Буча
"Із 5-го березня Буча фактично окупована і блокована росіянами, деякі містяни не знають про евакуацію", - депутатка міськради
18:07
Ексклюзив
ЗСУ
"Окупанти шукають людей серед місцевих для роботи в окупаційних силових органах", – депутатка Херсонської міськради про ситуацію в місті
17:54
АЗС
Найближчим часом пальне має подешевшати, - Держспецзв'язок
17:53
У Святошинському районі Києва загасили пожежу, спричинену російськими обстрілами: троє людей загинули, ще п'ятеро травмувалися
17:46
евакуація
Рада визначила обставини, які звільняють від військової служби
17:43
Байден путин
Росія ввела персональні санкції проти Байдена та співробітників його адміністрації
17:29
Ілля Кива
Киву позбавили мандата народного депутата
17:26
grn
Виплата стипендій, зарплати вчителям, місця проживання: Рада ухвалила законопроєкт про держгарантії для освітян та тих, хто здобуває освіту
17:25
яхта "Lady Anastasia"
На Мальорці арештували яхту російського олігарха, яку раніше затопив український моряк
17:15
Лукашенко
Лукашенко заявив, що по Білорусі вдарили ракетою, але вступати у війну вони не будуть, бо їм "нічого там робити"
17:07
На Луганщині ЗСУ знищили російські танки й БМП разом з екіпажами, - Генштаб ЗСУ
17:07
Олексій Данілов
Україна має вступити в оборонний союз з країною, яка має ядерну зброю, - Данілов
17:05
Колона російської техніки тікає від Миколаєва до Херсона, – голова ОВА
16:57
Michelin
Всесвітньо відомий виробник шин Michelin припиняє роботу в Росії
16:57
Янез Янша
"Кожен шлях в Україні - це європейський шлях": прем'єр Словенії з нагоди візиту до Києва
16:52
ворожа техніка
Українська артилерія знищила 5 російських "Градів"
16:49
Канада
Канада запровадила санкції проти російських посадовців через їхнє сприяння війні РФ проти України
16:41
Олександр Павлюк
Герой України, командуючий ООС Олександр Павлюк став головою Київської ОВА
16:38
ракети рф
Розвідка опублікувала імена військових зенітно-ракетного полку РФ, які обстрілюють українські міста
16:38
Шмигаль
"Революційне рішення": Парламент підтримав урядовий проєкт податкової реформи, - Шмигаль
16:28
Обстріл телевежі у Рівному
Обстріл телевежі у Рівному: кількість загиблих зросла до 20 людей
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV