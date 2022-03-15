"Ядерну парасольку" Україні необхідно утворювати зі Штатами, – Клімкін
Дипломат Павло Клімкін зауважив, що не бачить зараз можливості укладення угоди про так звану "ядерну парасольку" саме з Великобританією
"Таку угоду Україна може укласти з США, тоді це буде безпекова угода, на кшталт такої як існує у Штатів з Японією, або з Південною Кореєю, тоді ж до цього зможе приєднатись Велика Британія", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Клімкін наголосив: "У разі такої співпраці України, США та Великобританії, це буде належний військовий, ядерний та безпековий потенціал. Така угода може бути проміжним етапом до членства в НАТО. Бо безпека нам необхідно сьогодні й завтра, а в ці терміни ми в Альянсі не будемо".
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Клімкін додав, що Штати далі бояться прямого конфлікту з росією: "Путіну немає що втрачати. Тому я не вірю ні в які гарантії, чи писані, чи юридично зобов’язуючі, які не будуть підкріплюватись або сильною Україною, і тут в жодному випадку не може бути мови про демілітаризацію, або безпековою угодою з США. Все інше – маніпуляція".
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