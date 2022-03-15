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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зеленський: українці починають розуміти, що мають розраховувати самі на себе, а не на НАТО

Зеленський: українці починають розуміти, що мають розраховувати самі на себе, а не на НАТО

15 березня, 2022 вiвторок
16:00
війна з Росією Зеленський

Здається, деякі члени альянсу загіпнотизовані агресією Росії

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступив на Joint Expeditionary Force, передає "Еспресо. TV".
 

"Російське вторгнення зруйнувало все, на чому трималася наша безпека і безпека в цілому регіоні. Цим поставили під сумнівів наймогутніший альянс світу НАТО, здається, деякі члени альянсу загіпнотизовані агресією Росії. Ми чуємо багато міркувань про третю світову, ніби почнеться третя світова, якщо НАТО закриє українське небо від російських ракет та літаків. Тому досі не створена гуманітарна повітряна зона над Україною, тому досі можуть бомбардувати українські міста і вбивати людей. Ми не є членом НАТО, розуміємо, що не є, ми адекватні люди, роками чули про відкриті двері, але вже почули, що нам туди не увійти, і це правда, треба це визнавати. Я радий що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших  партнерів, які нам допомагають. Україна не претендує на активізацію 5 статті НАТО, завжди говоримо про це, що наше небо треба захищати так, як і небо альянсу. Але ми розуміємо, що завжди є але. Якою буде відповідь НАТО членам альянсу на сході Європи, якщо вже вони звертаються по захист? Якщо до них, не дай Бог, прилетять російські ракети та літаки", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, "На один наш танк 100 їхніх. Зброю, дану вами на тиждень, використовуємо за 20 годин": Зеленський закликав світ дати Україні літаки для спротиву РФ

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Новини
Володимир Зеленський
НАТО
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