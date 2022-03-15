"На один наш танк 100 їхніх. Зброю, дану вами на тиждень, використовуємо за 20 годин": Зеленський закликав світ дати Україні літаки для спротиву РФ

Про це він заявив на Joint Expeditionary Force, ідеться в телеґрам-каналі президента.



За словами Володимира Зеленського, якщо проти російського вторгнення не вистоїть Україна, то РФ нападе й на інші країни, тому захищаючи Україну, інші держави захищають і себе.



"Ви знаєте, якої зброї ми потребуємо. Усі знаємо. Ви знаєте, яких засобів захисту ми потребуємо. Ви знаєте, що нам життєво необхідно. Літаки", - наголосив президент.



Він зауважив, що Україні було б важко без допомоги сюзників, але країна потребує більше озброєння.



Президент розповів, що українські війскові захоплюють російську техніку та знову відправляють у бій. Українці також "зробили боєздатною стару радянську техніку, яка взагалі в нас не працювала десятки років".



"І все, що ми отримуємо від вас, також використовуємо. Обсяг, який ви даєте на тиждень, ми використовуємо за 20 годин. Ось чому трофеї, ось чому складна боротьба, бо така війна. І війна жорстока. Бо тут стільки окупантів. На одну людину мінімум 20-30 людей. На один наш танк 100 їхніх. І це реальна статистика. Тому бореться великий народ. І тому ми дуже хочемо, щоб ви нам допомогли", - наголосив Володимир Зеленський.



Президент висловив упевненість, що міжнародні партнери зможуть збільшити обсяг зброї для України та відчують, "як це посилить ваш захист, вашу безпеку разом з нашою, як це зробить стабільний мир не тільки у вас, а й у ваших країнах".

Нагадаємо,Володимир Зеленський назвав кроки, які необхідно зробити, щоб посилити санкції проти Росії.

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