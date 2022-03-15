Зеленський: деякі компанії заявили, що пішли, але насправді просто вичікують, щоб повернутися на російський ринок

Зеленський озвучив їх під час виступив на Joint Expeditionary Force, передає "Еспресо. TV".

"Деякі компанії заявили заявили, що пішли, але насправді просто вичікують, щоб повернутися на російський ринок. Їх не хвилює 97 вбитих діток. Nestle продовжує торгувати, вони не рахують скільки міст зруйновано артилерією. Philip Morris продовжує заробляти не звертають на увагу на більше ніж на 800 російських ракет, які вже вдарили по Україні. Raiffeisen продовжують перераховувати гроші, які в Росії всі в крові. Також є ті, хто сказав, що пішли з ринку, але нікого не звільнив. Роблять вид, що дотримуються введених санкцій. Це обман України і такий самий, як з закритим небом. Жодного міжнародного впливу на корпорацій немає, якщо вони ігнорують кров, а світ нічого не може зробити в той момент, коли триває найстарші війна з часів Другої світової. Це треба вирішувати зараз, поки війна не пішла далі. Санкційна політика має бути така, щоб ніхто навіть не подумав йти війною. Має бути заборона російського флоту. Заборона користуватися портами світу. Повне відключення російських банків від SWIFT. Визнання РФ державою терористом. Ембарго на будь-якому торгівлю з Росією", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, найбільший гравець на нафтовому ринку Норвегії припиняє торгувати російською нафтою

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