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Головна новорічна ялинка в Києві буде "максимально енерговідповідальною", - Yasno

29 листопада, 2022 вiвторок
06:07
Суспільство Новорічна ялинка

У Києві встановлять головну новорічну ялинку країни, проте вона буде без ілюмінацій і гірлянд

Про це повідомив гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Колеги вітали рішення міської влади цього року зекономити електроенергію та ставити ялинку без ілюмінації і гірлянд. І щоб показати всім, скільки саме економиться електроенергії завдяки відмові від ілюмінації - ми вирішили зробити інфографіку. Але контекст зчитали інакше. Десь вийшли відверто перекручені публікації", - зауважив він.

Як відомо, 28 листопада компанія зробила публікацію з інфографікою про "ціну" ялинок попередніх років.Завдяки цьому люди можуть зрозуміти, яке навантаження на енергосистему створює головна ялинка країни.

За даними Yasno, головна ялинка, яка сяє протягом 25 днів, за один день споживає 5,96 МВт електроенергії. Такий обсяг споживання електрики підвищує на 2% вже наявний дефіцит електроенергії в Києві.Також зазначається, що таку кількість електроенергії за одну годину споживають 1 192 квартири, або 12 багатоповерхівок. Це почало ширитися виданнями й телеграм-каналами.

Згодом компанія видалила подібну публікацію і написала у фейсбуці: "Дякуємо за ваші коментарі та корективи під інфографікою про "ціну" новорічної ялинки. Ми так поспішали зробити для вас актуальну інфографіку, що допустили помилку. Щоб більше нікого не вводити в оману, ми видалили попередній допис. Перепрошуємо за неточності".

За словами Коваленка, зараз немає часу реагувати і виправляти публікації, оскільки основна мета енергетиків цілодобово "не дати ворогу досягнути головної ціли".

"Новорічна ялинка буде і буде максимально енерговідповідальною, але все одно святковою для всіх нас", - додав він.

  • Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, як працюватимуть цьогоріч новорічні локації та заявив, що головну ялинку країни таки встановлять за гроші приватного бізнесу.

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