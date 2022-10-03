Головне завдання світу - утримати Путіна від глобальної катастрофи, війну він уже програв, - військовий експерт Бадрак
Президент РФ Володимир Путін програв війну в Україні 27 лютого 2022 року, коли вперше заявив про можливість ядерного удару
Про це військовий експерт Валентин Бадрак заявив у ефірі Еспресо.
"Путін війну програв не сьогодні, а ще 27 лютого, коли вперше згадав про ядерну зброю. Стало зрозуміло, що він програв. Сьогодні йдеться про те, щоб Путіна усунути обережно, щоб він не встиг нічого зробити злого для людства. Головне, його утримати від глобальної планетарної катастрофи, а він це може і здатний зробити. Для Росії б було краще якомога швидше розпрощатися з Путіним і щоб хтось новий там з'явився", - вважає він.
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