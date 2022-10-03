Про це військовий експерт Валентин Бадрак заявив у ефірі Еспресо.

"Путін війну програв не сьогодні, а ще 27 лютого, коли вперше згадав про ядерну зброю. Стало зрозуміло, що він програв. Сьогодні йдеться про те, щоб Путіна усунути обережно, щоб він не встиг нічого зробити злого для людства. Головне, його утримати від глобальної планетарної катастрофи, а він це може і здатний зробити. Для Росії б було краще якомога швидше розпрощатися з Путіним і щоб хтось новий там з'явився", - вважає він.