Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Головні правила стилю та улюблені речі француженок

Головні правила стилю та улюблені речі француженок

30 жовтня, 2023 понедiлок
18:31
Суспільство Стильний образ француженки

Французький смак та елегантність стали синонімами моди, тому багато жінок з усього світу намагаються наслідувати цей стиль. Які модні секрети вони приховують?

Париж вважається однією з столиць світової моди. Місто славиться своєю багатою модною спадщиною, відомими кутюр'є, брендами та щорічними подіями. Тиждень моди в Парижі (Paris Fashion Week) – це одна з головник подій в світі моди, що включає в себе покази відомих дизайнерів, де представляються нові колекції і приймають участь світові знаменитості та модельєри. Париж також має багато розкішних бутиків, які пропонують вишукані речі від провідних дизайнерів.

Оскільки Францію можна сміливо назвати одним із світових центрів моди, тому француженки вже давно отримали статус ікон моди, які мають великий вплив на тенденції у світі одягу та аксесуарів.

Французькі жінки славляться своєю неперевершеною здатністю комбінувати стильні речі з власними аксесуарами і зберігати неперевершену елегантність. Вони вміють обирати класичні речі, які залишаються в моді протягом багатьох років і знають, як створювати неперевершені образи. Також, француженки славляться своєю впевненістю, яка робить будь-який наряд ще більш привабливим.

Фото: Leoncechenal

Основні правила повсякденного стилю француженок

Француженки істотно вплинули на модний світ і продовжують бути прикладом елегантності та стилю для багатьох. Є основні правила, що простежуються в їх повсякденних образах:

  • Базові речі. Французькі жінки надають перевагу якісним базовим речам, таким як біла сорочка, класичні джинси, чорний светр і сукня-футляр. Ці речі є основою гардеробу і легко комбінуються з іншими елементами.

  • Мінімалізм, простота та універсальність. Їх часто відзначають за своєю здатністю носити мінімалістичний одяг, який виглядає елегантно і просто. Вони вдаються до найпростіших кроїв і відмовляються від надмірних деталей.
  • Якість перед кількістю – безумовне правило. Французькі жінки вкладають гроші в якісні речі, які можуть служити досить довго. Вони обирають високоякісні тканини і дбайливо доглядають за своїм одягом. Це може бути не лише люксові бренди,а також, мідл та мас маркет.
  • Важливими елементами стилю француженок є аксесуари, такі як шарфи, головні убори, сумки, туфлі, та навіть сонцезахисні окуляри. Вони можуть надати завершений вигляд навіть найпростішому образу.
  • Стримана и водночас яскрава кольорова палітра. Французькі жінки в основному вибирають нейтральні та приглушені кольори, такі як чорний, білий, сірий, бежевий та синій. Це створює класичний і елегантний вигляд. Однак, ніхто не забороняє додавати яскраві елементи до образу. Теж саме стосується анімалістичних принтів, з якими потрібно знати міру, аби не переступити межу вульгарності.

Загалом, стиль французьких жінок відзначається невимушеністю, елегантністю та легкістю. Француженки зазвичай намагаються виглядати невимушено, всюди простежується баланс природності та виключного стилю. Вони носять більш натуральний макіяж, невимушену зачіску і зазвичай обирають прості аксесуари.

Однак, найважливішою їх складовою є впевненість та сильна жіноча енергетика. Вони одягаються так, як відчувають, тому завжди виглядають неперевершено.

Фото: Колаж Еспресо

Чого варто уникати, підбираючи стильний образ?

Хоча французькі жінки відомі своїм бездоганним стилем та здатністю виглядати елегантно, вони вважають, що певний одяг потрібно обирати незалежно від тенденцій моди. Ви маєте одягати те, що пасує саме вам. Якщо, трендова річ підкреслює недоліки вашої фігури, або вибирається із вашого загального стилю гардеробу, краще відмовитися від такої покупки.

Надмірність в аксесуарах може мати негативний ефект. Звісно, головні убори, шарфики та прикраси – це наші помічники, однак і тут потрібно знати чітку міру. Француженки уникають надмірних аксесуарів, наприклад, великої кількості прикрас, з якими ви будете виглядати, як новорічна ялинка. Зайві дрібні речі можуть зробити образ перевантаженим, тому пильно слідкуйте за тенденціями та добре підбирайте аксесуари. Тут є просте правило, чим більше дрібних деталей, тип більш простими мають бути інші речі.

Ще один важливий момент – це занадто відкриті образи. Тут не говориться про те, що потрібно носити тільки закритий одяг, а більше про відчуття міри. Француженки дуже жіночні, вони вважають доречним показувати плечі, ноги чи одягати кофтинки зі спокусливим декольте. Однак, не забувайте про баланс між відвертістю та стриманістю.

Недоречним також можна вважати поєднання надмірної кількості візерунків та яскравих кольорів. Француженки зазвичай вибирають однотонний або мінімальний візерунок. Якщо річ дуже колоритна, вони трошки «приглушують» образ спокійними тонами інших елементів одягу.

Що є в гардеробі француженок?

Базовий гардероб француженок побудований навколо класичних та універсальних речей, які можна легко поєднувати між собою та доповнювати стильними аксесуарами. Однак, є одяг, що зазвичай присутній у шафі кожної.

Базова сорочка

Так, це основа з основ будь-якого гардеробу жінки. Ця річ не виходить з моди роками і є незамінним базисом для багатьох образів. Вона може бути поєднана з різними стилями та аксесуарами. Якщо, наприклад, білу сорочку доповнити широкими джинсами та одягнути кеди, або балетки – стильний повсякденний образ готовий.

Якщо ж поєднати сорочку з білою спідницею середньої довжини, підсилити вбрання яскравими аксесуарами та туфлями на підборах, тоді ви створите елегантний монохромний образ для романтичної вечірньої прогулянки.

Фото: Getty Images

Маленька чорна сукня

Це незамінна річ, яку ще у 1926 році світу подарувала француженка Коко Шанель. Легендарний предмет жіночого гардеробу, який став символом елегантності, класичного стилю та універсальності. Маленька чорна сукня Шанель відзначається своєю простотою та витонченістю.

Такий предмет одягу завжди в моді, оскільки може бути стилізований у різні способи. Чорна сукня підходить для вечірок, романтичних побачень, бізнес-зустрічей та багатьох інших заходів.

Фото: Vogue

Джинси прямого крою

Ця модель джинсів із прямими, рівними штанинами вважається класичним та універсальним варіантом. Вони підходять для різних стилів та подій, від повсякденних образів до офіційних вечірок.

Вони зазвичай зручні та комфортні для повсякденного використання, не обмежують руки, тому в них можна почувати себе більш впевнено. Прямі джинси дуже легко поєднуються з різними видами взуття, від кед і до високих підборів, створюючи різноманітні образи.

Фото: British Vogue

Головний убір

Капелюхи грають важливу роль у стилі француженок, різні їх варіації особливо популярні серед французьких модниць. Так, берети можна вважати найбільш іконічними французькими капелюхами. Вони мають круглий плоский верх та зазвичай виготовляються з м'якого трикотажу. Берети надають образу нотку жіночності та незалежності.

Або, наприклад, капелюхи федора, що виконані у класичному стилі та можуть бути елегантним та стильним доповненням до образу. Цей головний убір надає образу деякої загадковості та розкоші.

Фото: Leoncechenal

Сукні з квітковим принтом

Квіткова сукня - це стильний та жіночний елемент гардеробу, яка завжди актуальна. Вона може бути виготовлена в різних стилях та довжинах, але квітковий принт надає йому нотку ніжності та весняного настрою.

Плаття з квітковим принтом дозволяють виразити свою жіночність та елегантність, а також додають свіжості та легкості вашому образу. Вони відмінно пасують до літнього сезону та завжди в тренді.

Фото: Vogue

Новини
Читайте також:
30 жовтня, 2023 понедiлок
Після єврейського погрому в Дагестані Путіну складно буде вдавати, що РФ є релігійно толерантною, - ISW
Палестина
29 жовтня, 2023 неділя
Тисячі палестинців увірвалися на склади БАПОР у секторі Гази, забравши борошно та предмети першої необхідності
Сирія
28 жовтня, 2023 субота
Можливе розгортання нового витка війни, і мова не про сектор Гази, - політолог Саакян
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.96
  • EUR
    Купівля 39.44
    Продаж 40.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
30 жовтня
18:45
свіжі овочі
Китайські астронавти вирощують овочі на орбіті для освоєння далекого космосу
18:28
Нідерланди
Нідерланди доправлять F-16 до Румунії для навчання українських пілотів
18:26
Ексклюзив
Україна, прапор, Батьківщина мати
Порушення закону про мову в суспільстві є, але вони некритичні та несистемні, - Кремінь
18:16
МЗС РФ
У РФ підтвердили розірвання угоди про безвіз з Україною
18:04
OPINION
Михайло Демків з ICU
В мене є 10 тис доларів, куди їх вкласти?
18:01
OPINION
Вадим Денисенко
Кадиров став головним мусульманином Росії з важкою зброєю
18:00
Meta створить для європейських користувачів підписку на Facebook і Instagram без реклами
17:57
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Ексголова СБУ назвав наступний регіон РФ, де відбудуться масові заворушення
17:57
Махачкала, аеропорт
МЗС України відреагувало на звинувачення РФ щодо причетності до погромів проти ізраїльтян у Махачкалі
17:39
Оновлено
Армія РФ атакувала Херсонщину
Росіяни поцілили по кладовищу на Херсонщині: є загиблі й поранені
17:39
ізраїльські солдати
Ізраїльські танки перерізали головну дорогу до Гази в двох місцях, - ЗМІ
17:35
відключення електроенергії
Відключення електроенергії в Україні можуть бути навіть без ворожих обстрілів: нардеп назвав причину
17:26
картина художник мистецтво
Проєкти українських митців входять у топ-5 за фінансуванням ЄС, - МКІП
17:08
Косово - Сербія
Сербія має де-факто визнати Косово, а Косово має надати етнічним сербам певний ступінь автономії, - фон дер Ляєн
17:06
Молдова
У Молдові заблокували понад 30 сайтів, 21 із них керують з РФ
17:00
Зеленський
Зеленський виступив проти тимчасового перемир’я: "Ми лише затримуємо детонацію"
16:47
Джо Байден
Байден вимагає від розробників штучного інтелекту звітувати про безпеку уряду
16:38
Оновлено
Ігор Кузін
Випадки захворювання на гепатит A виявили ще в 5 громадах Вінниччини. МОЗ заявило про надзвичайну ситуацію обласного масштабу
16:27
Зеленський
Зеленський розповів про втому від боротьби за переконання союзників у перемозі України
16:26
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Військовим, які не брали участі у бойових діях, загалом виплатили понад 123 млн грн, - Міноборони
16:25
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2410
ЗСУ й атаки відбивають, і просуваються вперед: заступник командира 3-ї ОШБр про ситуацію біля Бахмута
16:12
Єдині новини
Мінкульт: ЄС не вимагає від України закриття телемарафону
16:05
На фото: Шані Лук
Викрали та катували: в Ізраїлі підтвердили загибель німкені, яку ХАМАС узяв у заручники
16:02
OPINION
Володимир Кадигроб
Хто такі Остапчук і його партнер з YBC Арчаков
15:41
в'язниця
РФ намагається вербувати вʼязнів з тимчасово окупованого сходу України
15:38
Ексклюзив
ЗСУ наступ
Біля Авдіївки окупанти витрачають більше ресурсу, ніж свого часу в боях за Бахмут, - Інформспротив
15:34
Ексклюзив
Штурмами на різних ділянках фронту ворог відвертає увагу ЗСУ від Авдіївського та Мелітопольського напрямків, - речник ЗСУ
15:19
Оновлено
Окупанти обстріляли маршрутку у Херсоні
Окупанти обстріляли маршрутку в Херсоні: відомо про щонайменше 7 постраждалих
14:53
Окупанти повідомили, начебто продали квартиру Зеленських в Ялті за 44,3 млн рублів
14:51
Ексклюзив
Путін і Кім Чен Ин
Попри голод у країні, КНДР продовжуватиме постачати озброєння до РФ, - головна консультантка НІСД
14:44
зерно, експорт
Тимчасовим коридором до українських портів прямують два судна
14:35
Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь
Китай заявив, що сприятиме мирним переговорам між РФ та Україною "по-своєму"
14:28
Ексклюзив
Махачкала, аеропорт
"Росію "хитатиме" щотижня": політолог Цибулько про масові заворушення на території РФ
14:20
У Норвегії відкрили виставку нематеріальної культурної спадщини України
Петриківський розпис, кобзарство, лірництво: в Норвегії відкрили виставку української нематеріальної культурної спадщини
14:18
вітер
На Київщині у вихідні зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру
14:18
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:10
Нью-Делі
Якість повітря у столиці Індії впала до найнижчого рівня за останній рік
14:06
OPINION
Андрій Кокотюха
Вчити російську мову в Україні не обов`язково – нею без науки володіють усі
13:56
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
Наєв назвав чисельність білоруських військ на кордоні з Україною
13:50
Сонце
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли цього тижня очікувати найтепліший день в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV