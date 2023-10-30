Головні правила стилю та улюблені речі француженок

Париж вважається однією з столиць світової моди. Місто славиться своєю багатою модною спадщиною, відомими кутюр'є, брендами та щорічними подіями. Тиждень моди в Парижі (Paris Fashion Week) – це одна з головник подій в світі моди, що включає в себе покази відомих дизайнерів, де представляються нові колекції і приймають участь світові знаменитості та модельєри. Париж також має багато розкішних бутиків, які пропонують вишукані речі від провідних дизайнерів.

Оскільки Францію можна сміливо назвати одним із світових центрів моди, тому француженки вже давно отримали статус ікон моди, які мають великий вплив на тенденції у світі одягу та аксесуарів.

Французькі жінки славляться своєю неперевершеною здатністю комбінувати стильні речі з власними аксесуарами і зберігати неперевершену елегантність. Вони вміють обирати класичні речі, які залишаються в моді протягом багатьох років і знають, як створювати неперевершені образи. Також, француженки славляться своєю впевненістю, яка робить будь-який наряд ще більш привабливим.

Фото: Leoncechenal

Основні правила повсякденного стилю француженок

Француженки істотно вплинули на модний світ і продовжують бути прикладом елегантності та стилю для багатьох. Є основні правила, що простежуються в їх повсякденних образах:

Базові речі. Французькі жінки надають перевагу якісним базовим речам, таким як біла сорочка, класичні джинси, чорний светр і сукня-футляр. Ці речі є основою гардеробу і легко комбінуються з іншими елементами.

Мінімалізм, простота та універсальність. Їх часто відзначають за своєю здатністю носити мінімалістичний одяг, який виглядає елегантно і просто. Вони вдаються до найпростіших кроїв і відмовляються від надмірних деталей.

Якість перед кількістю – безумовне правило. Французькі жінки вкладають гроші в якісні речі, які можуть служити досить довго. Вони обирають високоякісні тканини і дбайливо доглядають за своїм одягом. Це може бути не лише люксові бренди,а також, мідл та мас маркет.

Важливими елементами стилю француженок є аксесуари, такі як шарфи, головні убори, сумки, туфлі, та навіть сонцезахисні окуляри. Вони можуть надати завершений вигляд навіть найпростішому образу.

Стримана и водночас яскрава кольорова палітра. Французькі жінки в основному вибирають нейтральні та приглушені кольори, такі як чорний, білий, сірий, бежевий та синій. Це створює класичний і елегантний вигляд. Однак, ніхто не забороняє додавати яскраві елементи до образу. Теж саме стосується анімалістичних принтів, з якими потрібно знати міру, аби не переступити межу вульгарності.

Загалом, стиль французьких жінок відзначається невимушеністю, елегантністю та легкістю. Француженки зазвичай намагаються виглядати невимушено, всюди простежується баланс природності та виключного стилю. Вони носять більш натуральний макіяж, невимушену зачіску і зазвичай обирають прості аксесуари.

Однак, найважливішою їх складовою є впевненість та сильна жіноча енергетика. Вони одягаються так, як відчувають, тому завжди виглядають неперевершено.

Фото: Колаж Еспресо

Чого варто уникати, підбираючи стильний образ?

Хоча французькі жінки відомі своїм бездоганним стилем та здатністю виглядати елегантно, вони вважають, що певний одяг потрібно обирати незалежно від тенденцій моди. Ви маєте одягати те, що пасує саме вам. Якщо, трендова річ підкреслює недоліки вашої фігури, або вибирається із вашого загального стилю гардеробу, краще відмовитися від такої покупки.

Надмірність в аксесуарах може мати негативний ефект. Звісно, головні убори, шарфики та прикраси – це наші помічники, однак і тут потрібно знати чітку міру. Француженки уникають надмірних аксесуарів, наприклад, великої кількості прикрас, з якими ви будете виглядати, як новорічна ялинка. Зайві дрібні речі можуть зробити образ перевантаженим, тому пильно слідкуйте за тенденціями та добре підбирайте аксесуари. Тут є просте правило, чим більше дрібних деталей, тип більш простими мають бути інші речі.

Ще один важливий момент – це занадто відкриті образи. Тут не говориться про те, що потрібно носити тільки закритий одяг, а більше про відчуття міри. Француженки дуже жіночні, вони вважають доречним показувати плечі, ноги чи одягати кофтинки зі спокусливим декольте. Однак, не забувайте про баланс між відвертістю та стриманістю.

Недоречним також можна вважати поєднання надмірної кількості візерунків та яскравих кольорів. Француженки зазвичай вибирають однотонний або мінімальний візерунок. Якщо річ дуже колоритна, вони трошки «приглушують» образ спокійними тонами інших елементів одягу.

Що є в гардеробі француженок?

Базовий гардероб француженок побудований навколо класичних та універсальних речей, які можна легко поєднувати між собою та доповнювати стильними аксесуарами. Однак, є одяг, що зазвичай присутній у шафі кожної.

Базова сорочка

Так, це основа з основ будь-якого гардеробу жінки. Ця річ не виходить з моди роками і є незамінним базисом для багатьох образів. Вона може бути поєднана з різними стилями та аксесуарами. Якщо, наприклад, білу сорочку доповнити широкими джинсами та одягнути кеди, або балетки – стильний повсякденний образ готовий.

Якщо ж поєднати сорочку з білою спідницею середньої довжини, підсилити вбрання яскравими аксесуарами та туфлями на підборах, тоді ви створите елегантний монохромний образ для романтичної вечірньої прогулянки.

Фото: Getty Images

Маленька чорна сукня

Це незамінна річ, яку ще у 1926 році світу подарувала француженка Коко Шанель. Легендарний предмет жіночого гардеробу, який став символом елегантності, класичного стилю та універсальності. Маленька чорна сукня Шанель відзначається своєю простотою та витонченістю.

Такий предмет одягу завжди в моді, оскільки може бути стилізований у різні способи. Чорна сукня підходить для вечірок, романтичних побачень, бізнес-зустрічей та багатьох інших заходів.

Фото: Vogue

Джинси прямого крою

Ця модель джинсів із прямими, рівними штанинами вважається класичним та універсальним варіантом. Вони підходять для різних стилів та подій, від повсякденних образів до офіційних вечірок.

Вони зазвичай зручні та комфортні для повсякденного використання, не обмежують руки, тому в них можна почувати себе більш впевнено. Прямі джинси дуже легко поєднуються з різними видами взуття, від кед і до високих підборів, створюючи різноманітні образи.

Фото: British Vogue

Головний убір

Капелюхи грають важливу роль у стилі француженок, різні їх варіації особливо популярні серед французьких модниць. Так, берети можна вважати найбільш іконічними французькими капелюхами. Вони мають круглий плоский верх та зазвичай виготовляються з м'якого трикотажу. Берети надають образу нотку жіночності та незалежності.

Або, наприклад, капелюхи федора, що виконані у класичному стилі та можуть бути елегантним та стильним доповненням до образу. Цей головний убір надає образу деякої загадковості та розкоші.

Фото: Leoncechenal

Сукні з квітковим принтом

Квіткова сукня - це стильний та жіночний елемент гардеробу, яка завжди актуальна. Вона може бути виготовлена в різних стилях та довжинах, але квітковий принт надає йому нотку ніжності та весняного настрою.

Плаття з квітковим принтом дозволяють виразити свою жіночність та елегантність, а також додають свіжості та легкості вашому образу. Вони відмінно пасують до літнього сезону та завжди в тренді.

Фото: Vogue