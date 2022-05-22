Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Австрія завжди прагнула стати енергетичним хабом російського газу та російської нафти і на цьому заробляти. Ми зараз бачимо наслідки цієї жадібності. Жадібність - дуже поганий порадник, коли ми говоримо про майбутнє держави. Мені здається, що Західною Європою керують не політики, а бізнесмени. Ідеологія та світогляд відходить на другий план, а на перший план висувається прибуток. І це найслабша сторона євроатлантичної спільноти", - наголосив Ажубаліс.

Також він додав, що Литва до Росії має розвинене почуття недовіри.

"Тому, що довіряти Росії, на наш столітній досвід, безглуздо і нерозумно. Інші країни забули свій гіркий досвід. Та ж Австрія була наполовину окупована і теж постраждала. Вони не хотіли витрачати гроші на озброєння. Вони впевнені, що негласно НАТО і американці стоять. за ними. Таке егоїстичне, меркантильне ставлення до реалій призвело до того, що ми зараз маємо в Європі. Росія дуже твердо тримає своїми пазурами енергетичний комплекс, а також політику Європи", - наголосив Ажубаліс.

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